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Afrika Uluslar Kupası'nın sahibi Senagal

Afrika Uluslar Kupası'nda Final maçında Senegal ve Mısır karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatma dakikaları 0-0'lık eşitlikle tamamlanan maçta penaltı atışları sonucunda Mısır'ı 4-2'lik skorla yenen Senegal kupanın sahibi oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Afrika Uluslar Kupası şampiyonu kim oldu?
Senegal-Mısır

2 yılda bir düzenlenen ve 2021 yılında koronavirüs salgını nedeniyle 2022'de oynanan Afrika Uluslar Kupası sahibini buldu.

Şampiyon Senegal

  • Kamerun'da 33'üncüsü düzenlenen Afrika Uluslar Kupası Finali'nde Senegal ve Mısır karşılaştı. Mücadelenin normal süresi ve uzatma dakikaları 0-0'lık eşitlikle tamamlandı. Penaltı atışları sonucunda rakibi Mısır'a 4-2 üstünlük sağlayan Senegal tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürmeyi başardı.

Hakem ve Salah Karşı Karşıya

Maçın dikkat çeken anlarından birisi hakem Miguel Gomes ile Salah arasındaki ilginç diyalogdu. Maçın 36. dakikasında bir pozisyon sonrası uzunca itirazlarda bulunan Mısırlı futbolcu Muhammed Salah, Güney Afrikalı hakem tarafından ilginç bir tepki gördü. 39 yaşındaki hakem Mısırlı yıldıza elindeki düdük ve kartları uzatarak 'maçı sen yönet' dedi. Yaşanan olay sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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