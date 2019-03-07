Ahmet Engin: Hayalim ay-yıldızlı forma

Almanya'nın Duisburg kentinde doğan Ahmet Engin, kariyer hedefleriyle ilgili "En büyük hayallerim, şehrimin takımı (Duisburg-Moers) MSV Duisburg ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynamak. Ayrıca 1. Bundesliga'da da forma giymek istiyorum. Ay-yıldızlı formayı giymek de benim için gurur verici olur. Zaten milli takımın maçlarını her zaman takip ediyorum. Elbette en büyük hayallerimden biri de milli takım için oynamak" dedi.

"Şenol Hocama başarılar diliyorum"

Şu ana kadar milli takım yetkililerinden kendisine herhangi bir teklif gelmediğini belirten Ahmet Engin, "İnşallah ileride milli formaya kavuşacağım gelişmeler olur. Milli takımın idari mevzularına dair konuşacak durumda değilim. Türkiye'de neyin nasıl yürüdüğünü bilmiyorum ama Şenol Güneş Hocama başarılar diliyorum. İnşallah Türkiye'miz layık olduğu yerlere gelir" diye konuştu.

Ahmet Engin'in menajeri Fatih Feyizoğlu da, dört yıldır MSV Duisburg'un formasını giyen Ahmet Engin'in iyi bir sezon geçirdiğini ve ortaya koyduğu performansla da milli takım şansını hak ettiğini düşündüğünü söyledi.