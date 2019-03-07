MİLLİ TAKIM

Ahmet Engin: Hayalim ay-yıldızlı forma

Bu sezon Bundesliga 2'de 1 gol 6 asistlik bir performans ortaya koyan Ahmet Engin, en büyük hayalinin A Milli Takım formasını giymek olduğunu söyledi.

Haber Merkezi DHA
Ahmet Engin bu sezon ligde 14'ü ilk 11 olmak üzere toplam 21 maça çıktı.

Ahmet Engin bu sezon ligde 14'ü ilk 11 olmak üzere toplam 21 maça çıktı.

Fotoğraf: Temel ELCİVAN / DHA

Almanya'nın Duisburg kentinde doğan Ahmet Engin, kariyer hedefleriyle ilgili "En büyük hayallerim, şehrimin takımı (Duisburg-Moers) MSV Duisburg ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynamak. Ayrıca 1. Bundesliga'da da forma giymek istiyorum. Ay-yıldızlı formayı giymek de benim için gurur verici olur. Zaten milli takımın maçlarını her zaman takip ediyorum. Elbette en büyük hayallerimden biri de milli takım için oynamak" dedi.

"Şenol Hocama başarılar diliyorum"

Şu ana kadar milli takım yetkililerinden kendisine herhangi bir teklif gelmediğini belirten Ahmet Engin, "İnşallah ileride milli formaya kavuşacağım gelişmeler olur. Milli takımın idari mevzularına dair konuşacak durumda değilim. Türkiye'de neyin nasıl yürüdüğünü bilmiyorum ama Şenol Güneş Hocama başarılar diliyorum. İnşallah Türkiye'miz layık olduğu yerlere gelir" diye konuştu.

Ahmet Engin'in menajeri Fatih Feyizoğlu da, dört yıldır MSV Duisburg'un formasını giyen Ahmet Engin'in iyi bir sezon geçirdiğini ve ortaya koyduğu performansla da milli takım şansını hak ettiğini düşündüğünü söyledi.

Sağ kanatta görev yapan Ahmet Engin, sol kanat ve santrfor bölgesinde de oynayabiliyor.
Sağ kanatta görev yapan Ahmet Engin, sol kanat ve santrfor bölgesinde de oynayabiliyor.
DHA

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