Ahmetcan Kaplan resmen Ajax'ta.

Trabzonspor, 19 yaşındaki genç futbolcusu Ahmetcan Kaplan'ı 9.5 milyon + bir sonraki satışından yüzde 15 kar payı karşılığında Ajax'a satıldığını KAP'a bildirdi.
Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı.
- Profesyonel futbolcumuz Ahmetcan Kaplan'ın Ajax Kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Ajax, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 9.500.000.-EUR ödeme yapacaktır. Ayrıca, oyuncunun başka bir kulübe transferi halinde, 9.500.000.-EUR'u aşan kısmın %15'i Ajax tarafından Kulübümüze ödenecektir.
- Menajerlik hizmet bedeli olarak, elde edilen transfer gelirinin %5.3 ü oranında ödeme yapılacaktır.
- Kamuoyuna duyurulur.
Ahmetcan Kaplan kimdir?
Ahmetcan Kaplan, 16 Ocak 2003 tarihinde Trabzon'da dünyaya geldi. 2013 yılında, henüz 10 yaşındayken Trabzonspor alt yapısında kariyerine adım atan Ahmetcan Kaplan, 2020 yılına kadar alt yapıda forma giymiştir. 2020 yılında A takım seviyesinde forma giymeye başlayan Ahmetcan Kaplan, Hollanda kulübü Ajax'ın yakın takibinde yer almıştır.
Sol ayağına hakim olan Ahmetcan Kaplan, stoper mevkisinde forma giymektedir.
Trabzonsporlu Ahmetcan Kaplan, 9,5 milyon Euro + satıştan %15 pay karşılığında Ajax'a transfer oldu.
🔟/❓ Transferi puanla
ℹ️ Forma numarası temsilidir. pic.twitter.com/Ib3YzF4vPA
Trabzonsporlu Ahmetcan Kaplan, 9,5 milyon Euro + satıştan %15 pay karşılığında Ajax'a transfer oldu.