Alanyaspor Arnaud Lusamba'yı transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, 25 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Arnaud Lusamba’yı 3 yıllığına renklerine bağladığını duyurdu.

Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesislerinde düzenlenen imza töreninde, geçen sezon Fransa’nın Amiens takımında forma giyen Kongo uyruklu Fransız merkez orta saha oyuncusu Arnaud Lusamba kendisini 3 yıllığına Alanyaspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

"3 yıllık sözleşme imzalıyoruz"

İmza töreninde konuşan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, “Lig başlamadan transfer çalışmalarımız devam e. Bugün de Fransa’dan Lusamba’yı transfer ettik. Lusamba 3 yıl önce yine kulübümüze gelmişti. O zaman kısmet olmamıştı. Şimdi 3 yıllık sözleşme imzalıyoruz. Takip ettiğimiz önemli ve değerli bir oyuncu. Kulübümüze çok fayda sağlayacağına inanıyoruz. İnşallah kazasız belasız sakatlık geçirmeden faydalı işler yapacağına inanıyoruz. Aramıza hoş geldin Lusamba” ifadelerini kullandı.

REKLAM

"Taraftarımızla buluşmak için sabırsızlanıyorum"

Alanyaspor’un formasını giyeceği için mutlu olduğunu söyleyen Lusamba ise “Başkanımızın da dediği gibi 3 sene önce buraya gelmiştim. Demek ki kadermiş. Bugün burada tekrar buluşuyoruz. Burada olduğum için çok mutluyum, taraftarımızla buluşmak için sabırsızlanıyorum. Hayırlı olsun” diye konuştu.