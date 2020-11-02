PTT 1.LİG

Ali Akman hangi takıma transfer olacak: Ali Akman hangi takımı tutuyor?

Türkiye'nin konuştuğu Ali Akman'ın gönül verdiği takım ortaya çıktı

TFF 1. Lig takımlarından Bursaspor'da forma giyen Ali Akman'ın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. 18 yaşındaki yeteneğin hangi takıma transfer olacağı merak konusu. Peki Ali Akman hangi takımı tutuyor? Genç oyuncunun sosyal medya hesabından daha önce yaptığı hamleler onun tuttuğu takımı da gözler önüne seriyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ali Akman Bursaspor'u bu sezon sırtlayan futbolcuların başında geliyor.

Ali Akman Bursaspor'u bu sezon sırtlayan futbolcuların başında geliyor.

Fotoğraf: Gürkan DURAL

18 yaşındaki Ali Akman'ın Bursaspor formasıyla TFF 1. Lig'de çıktığı 8 maçta 7 gol atıp 1 asist yapması sonrasında transfer dedikoduları basında yer almaya başlandı. Peki sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan oyuncu hangi takımı tercih edecek?

Futbolu Galatasaray Kaptanı olarak bırakan ve sarı kırmızılı renklere gönül verdiği bilinen Ayhan Akman'ın yeğeni olan Ali Akman'ın hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı.

Adı Fenerbahçe ile anılan futbolcunun sosyal medya hesabından Galatasaray'ın şampiyon olduğu süreçlerde yaptığı beğeniler dikkat çekti. Akman'ın sosyal medya hesabındaki bu hamlelerin onun Galatasaraylı olduğu yönünde yorumlandı.

  • Öte yandan Galatasaray'ın eski kaptanı Ayhan Akman, Ali Akman ile yaptığı açıklamada 'benimle sürekli konuşuyor ve ne yapması gerektiğini soruyor, onunla hep görüşüyoruz' dedi.

Ali Akman'ın 2015 yılında sosyal medya hesabından yaptığı beğeniler.
Ali Akman'ın 2015 yılında sosyal medya hesabından yaptığı beğeniler.

Bursaspor'un genç yeteneği durdurulamıyor: Ali Akman milli takım yolunda
Bursaspor'un genç yeteneği durdurulamıyor: Ali Akman milli takım yolunda

Bursaspor'un Boluspor'u ağırladığı TFF 1. Lig maçını ev sahibi ekip 4-2 kazandı. Yeşil beyazlılarda mücadelenin yıldızı 2 gol atan Ali Akman oldu.Bu sezon Bursaspor kadrosunda 18 yaşında olmasına rağmen çok önemli işlere imza atan forvet oyuncusu ligde çıktığı 8 maçta 7 gole ulaştı.Sosyal medyada A Milli Takım kadrosuna alınması gerektiği yönünde paylaşımlar yapılan oyuncunun bir sonraki milli arada kadroda yer alabileceği iddia edildi.Bursasporlu Ali Akman'ın gösterdiği performans sonrasında adı dört büyüklerle anılma başlanmış hatta Avrupa'dan bazı takımların da scout ekipleriyle genç ismi izlediği aktarılmıştı.Bursaspor&#39;un genç golcüsü Ali Akman&#39;ın maçtaki ilk golü! pic.twitter.com/mhx3Fobzcu&mdash; AltLig TV (@AltLigTV) October 31, 2020 Ali Akman&#39;ın 2. golü! pic.twitter.com/CPN9v25flG&mdash; AltLig TV (@AltLigTV) October 31, 2020

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