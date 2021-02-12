Ali Akman'dan transfer itirafı: Manchester City aklımı karıştırdı

Ali Akman bu sezon 20 maçta 10 gol ve 4 asistle oynadı.

Sezon sonundan Bursaspor ile sözleşmesi sona erecek olan Ali Akman, Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt ile 4 yıllık anlaşma sağlamıştı. Yeşil-beyazlı ekibin sözleşme uzatma teklifini kabul etmediği ve Frankfurt ile anlaştığı için kadro dışı bırakılan genç yetenek, kariyer planlamasıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı.

"Bana 'Hiç düşünme' dedi"

Goal Türkiye'ye konuşan Ali Akman, Eintracht Frankfurt'a transfer olmandan önce Ozan Kabak ile görüştüğü söyledi. Akman, "Hiç düşünme bile. Almanya’ya gittiğinde farkı daha iyi anlayacaksın’ dedi. Bence çok güzel şeyler olacak, şu anda farkına varamıyorum ama gittiğimde daha iyi anlayacağım. Almanya’nın benim için en doğru okul olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Tarzım Agüero'ya benziyor"

Roberto Firmino hayranı olduğunu belirten Akman, "Sürekli onun videolarını izliyorum. Gerçekten başka seviyede bir oyuncu. Çok beğeniyorum. Kun Agüero'yu seviyorum. Özellikle Adana Demirspor'a attığım aşırtma golü, 'Agüero golü' olarak nitelendirildi ve bu da benim hoşuma gitti. Benim de oyun tarzım, Kun Agüero'ya benziyor" dedi.

Tolunay Kafkas, Ümit Milli Takımı'nın kadrosunu açıkladı. Ay-Yıldızlı ekibimizde Bursaspor'un kadro dışı bıraktığı Ali Akman da yer aldı pic.twitter.com/y8vKHvi6gL — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) February 8, 2021

"Aklım bir ara Manchester City'ye gitti"

Kendisine gelen teklifleri açıklayan genç oyuncu, Manchester City'den gelen teklifin kafasını karıştırdığını söyledi. Akman, "Aslında İtalya ve İspanya’dan da teklifler vardı. Atalanta, Valencia gibi. Manchester City çok ciddi bir adaydı. Tercih yapmam gerekiyordu. Bir ara aklım Manchester City'e gitti fakat iyice düşündükten sonra karar vermek çok da zor olmadı. Adım adım ilerlemek istedim. Almanya’da bana daha iyi eğitim vereceklerini düşündüm" ifadelerini kullandı.

"Beni çok farklı bir oyuncu yapacaklar"

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Frankfurt Teknik Direktörü Adi Hütter'in kendisini aradığını söyleyen genç oyuncu, "Frankfurt’ta çok iyi bir birliktelik olduğunu, orada taktiksel anlamda da çok iyi gelişebileceğimi söyledi. Orada herkesin kalbini ortaya koyduğunu da ekledi. Beni beklediğini ve bana güvendiğini ifade etti. Onun dışında Frankfurt Sportif Direktörü Fredi Bobic ile de konuştum. Scout şefi Manga ile beni müthiş bir şekilde analiz etmişler. Bence bir Alman kulübü oyuncuyu alıyorsa ondan çok büyük beklentileri vardır. Beni çok detaylı izlemişler ve benden eminler. Gittiğimde beni çok farklı futbolcu yapacaklar. Benim de heyecanım tam da bu yüzden. Orada seviye atlayacağımı düşünüyorum" dedi.

"Liverpool, Real Madrid, Barcelona gibi takımlarda oynamak istiyorum"

Üst düzey takımlarda oynamak istediğini söyleyen Ali Akman, "Frankfurt’ta iyi bir takım var. Öncelikle orada güzel bir hava yakalayıp Frankfurt forması ile Avrupa kupalarında oynamak istiyorum. Orada eğitimimi tamamladıktan sonra uzun vadede İngiltere Premier Lig’e veya La Liga’dan üst düzey takımlara gitmek isterim. Liverpool, Real Madrid ve Barcelona gibi. Barça olursa mükemmel olur. O seviyelere çıkmak tabii ki kolay değil" ifadelerini kullandı.

"Gördüğüm en iyi taktisyen Yalçın Koşukavak"

Teknik direktör Yalçın Koşukavak ile tekrardan çalışmak istediğini söyleyen Akman, "Benim şu ana kadar gördüğüm en iyi taktisyen Yalçın Koşukavak. Bakıldığında Pep Guardiola'nın oynattığı oyunu Türkiye'de oynatmaya çalışıyor. Ama o oyunlar için sezon başında bir takım alıp, iyi bir süre geçirmesi gerek. Ondan çok şey öğrendim. Bir gün mutlaka tekrardan çalışmak isterim" dedi.

SPOR Bursaspor'un genç yıldızı Ali Akman, Avrupa'nın zirvesinde yer alıyor

📝Bir Bursaspor taraftarı, Ali Akman'ın Frankfurt ile sözleşme imzalamasını CİMER'e şikayet etti. pic.twitter.com/QeyPUtevuD — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) February 3, 2021