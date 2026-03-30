Aliağa Petkimspor'da Özhan Çıvgın ile yollar ayrıldı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 22. haftasında, Safiport Erokspor ile Aliağa Petkimspor takımları, Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşılaştı. Aliağa Petkimspor Başantrenörü Özhan Çıvgın, oyunu takip etti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor'da, başantrenör Özhan Çıvgın ile yollar ayrıldı.
Kulübün açıklamasında, "Başantrenörümüz Özhan Çıvgın ile yollarımızı karşılıklı olarak ayırma kararı almış bulunmaktayız. Özhan Çıvgın'a bugüne kadarki çalışmaları için teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz." denildi.
