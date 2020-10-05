Fenerbahçe'de beklenen ayrılık: Allahyar kiralık gitti

Geçen sezonun başında Fenerbahçe'ye transfer olan 19 yaşındaki futbolcu Allahyar, Zorya Luhansk'a imzayı attı. Sarı-lacivertli kulüp, genç forvetin sezon sonuna kadar Ukrayna ekibine kiralandığını bildirdi.
Allahyaryar, geçtiğimiz sezonun ilk yarısını TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor’da kiralık olarak geçirmiş ve burada 7 maçta forma giymişti.
Süper Lig'de son gün transferleri
4 Ağustos'ta başlan yaz transfer dönemi Türkiye için bugün sona erecek. İşte Süper Lig'de transferin son gününde yaşanan sıcak gelişmeler;Kemal Ademi Fenerbahçe için geldiSarı-lacivertli kulüp, İsviçre ekibi Basel'in 24 yaşındaki santrforu Kemal Ademi ile anlaşma sağladı. Kulübümüz, Basel Kulübü’nde forma giyen 24 yaşındaki forvet Kemal Ademi ve kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır.Oyuncu sağlık kontrolleri için İstanbul’a gelmiştir. pic.twitter.com/0ginqAnMXM— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) October 4, 2020 Beşiktaş'ta Serdar Aziz sesleriSiyah-beyazlıların, Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen stoper Serdar Aziz için harekete geçtiği iddia edildi.Beşiktaş'a Ghezzal'ı getirdiBeşiktaş, Leicester City'de oynayan kanat oyuncusu Rachid Ghezzal'ı kiralık olarak kadrosuna katmak için kulüp ve oyuncuyla görüşmelere başladı. Cezayirli futbolcu gece geç saatlerde İstanbul'a geldi.Galatasaray eski yıldızlarını istiyorSarı-kırmızılılar Seri ve Onyekuru'nun transferleri için girişimlerini hızlandırdı.Allahyar kiralık gittiFenerbahçe, İranlı futbolcusu Allahyar Sayyadmanesh'in Ukrayna ekibi Zorya Luhansk'a kiralandığını açıkladı.(Transfer gelişmeleri oldukça sayfamız güncellenecektir)
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