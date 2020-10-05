Fenerbahçe'de beklenen ayrılık: Allahyar kiralık gitti

Geçen sezonun başında Fenerbahçe'ye transfer olan 19 yaşındaki futbolcu Allahyar, Zorya Luhansk'a imzayı attı. Sarı-lacivertli kulüp, genç forvetin sezon sonuna kadar Ukrayna ekibine kiralandığını bildirdi.

Allahyaryar, geçtiğimiz sezonun ilk yarısını TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor’da kiralık olarak geçirmiş ve burada 7 maçta forma giymişti.