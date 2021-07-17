Spor Dünya devi Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındıra talip oldu İşte belgesi
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Dünya devi Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'a talip oldu: İşte belgesi

Serie A şampiyonu Inter, Altay Bayındır'ın transferi için Fenerbahçe ile temasa geçerken, İtalyan ekibinin milli eldivene talip olduğunu gösteren resmi belge de ortaya çıktı.

Haber Merkezi Diğer
Altay Bayındır Intere mi transfer olacak?
Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 14 milyon euro.

Geçen sezon ortaya koyduğu performansla büyük beğeni toplayan ve Avrupa'dan birçok takımın radarına giren Altay Bayındır'la ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

Serie A ekibi Inter, 23 yaşındaki milli kaleci için Fenerbahçe'ye resmi belge yolladı.

Asist Analiz'in yayınladığı belgede; Inter'in, Altay Bayındır ile 2021 yaz transfer dönemi için ilgilendiğini gösteren ifadeler yer aldı.

Altay'ın bonservis bedelini 25 milyon euro olarak belirleyen Fenerbahçe'nin İtalyan ekibine vereceği cevap ise merak konusu oldu.

İşte Inter'ın sarı-lacivertlilere gönderdiği o belge;

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