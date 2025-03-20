Anadolu Efes THY Avrupa Ligi'nde yarın Partizan'a konuk olacak

Anadolu Efes ile aynı galibiyet ve mağlubiyet sayısına sahip Partizan ise averajla bir basamak yukarıda yer alıyor.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren mücadele ettiği ve 2 kez şampiyon olduğu THY Avrupa Ligi'nde ise 618. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda yaptığı 617 maçın 330'unu kazandı, 287'sinden mağlubiyetle ayrıldı.