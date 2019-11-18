Andorra-Türkiye: 0-2

EURO 2020 Elemeleri H Grubu mücadelesinde Andorra'ya konuk olan A Milli Futbol Takımımız, sahadan 0-2'lik galibiyetle ayrılarak grup aşamasını galibiyetle tamamladı.

Andorra-Türkiye maçından notlar

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Andorra ile karşılaşan A Milli Takım, son İzlanda maçına göre ilk 11'inde 8 oyuncu değişikliğiyle sahaya çıktı.

Şenol Güneş'in ilk 11'de forma verdiği kaleci Uğurcan Çakır, forvet oyuncusu Ahmed Kutucu ve savunma oyuncusu Ozan Kabak, kariyerlerinde ilk kez bir resmi maçta A Milli Takım formasını giydi. Uğurcan, daha önce Yunanistan ile yapılan özel maçta milli takım kalesini korumuştu.

A Milli Takım, Andorra maçında Uğurcan Çakır, Nazım Sangare, Merih Demiral, Ozan Kabak, Ömer Bayram, Kaan Ayhan, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Ahmed Kutucu ve Enes Ünal'dan oluşan 11'le sahada yer aldı.

Maçtan dakikalar;

12. dakikada Ozan Tufan'ın ara pasında rakip ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Enes Ünal'ın sol ayağıyla yaptığı vuruş yandan auta gitti.

GOL!

17. dakikada sahneye çıkan Enes Ünal rakip fileleri havalandırarak maçtaki gol perdesini açan isim oldu.

GOL!

21. dakikada rakip kaleciyi çalımlamak isteyen Enes Ünal, ceza sahası içinde yerde kalınca hakem Ivan Kruzliak penaltıya hükmetti. Topun başına geçen Enes Ünal hata yapmadı ve hem kendisinin, hem de takımının 2. golünü kaydetti.

68. dakikada Nazım Sangare'nin sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortayı kontrol edip yerden düzgün bir şutla filelere gönderen Berkay Özcan'ın golü, ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

75. dakikada rakip ceza sahasının sağ çaprazından kazanılan serbest vuruşta topun başına Yusuf Yazıcı geçti. Yusuf'un ortasına iyi yükselen ve dokunan Merih Demiral'ın vuruşunu kaleci Josep Gomes güçlükle çeldi.

82. dakikada Kaan Ayhan'ın ayağından gelen uzun pasla rakip ceza sahası içerisinde topla buluşan Yusuf Yazıcı kaleci Josep Gomes'te kaldı.

86. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Ozan Kabak kafayı vurdu ancak top direğin üzerinden dışarı gitti.

Bu galibiyetin ardından puanını 23'e yükselten Ay-yıldızlılar, son maçlar öncesinde çıkmayı garantilediği grubu lider Fransa'nın arkasında 2. sırada bitirdi. Ev sahibi Andorra ise 4 puanla 5. sırada kaldı.

İlk defa resmi bir maçta A Milli Takım forması giyenler;

Uğurcan Çakır

Nazım Sangare

Ozan Kabak

Mert Çetin

Ahmed Kutucu