SÜPER LİG

Ankaragücü'nün yeni transferi Torgeir Börven kimdir?

Ankaragücü Norveç gol kralını transfer etti: 30 maçta 21 gol atmıştı

Transfer tahtası yaz transfer döneminde uzun süre kapalı kalan Ankaragücü önemli hamlelerle kadrosunu takviye etmeye devam ediyor. Başkent temsilcisi son olarak Norveç'te gol krallığı yaşamış olan bir forvet oyuncusunu kadrosuna kattı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Torgeir Börven, Norveç'te 21 gol atarak gol kralı olmuştu.

Torgeir Börven, Norveç'te 21 gol atarak gol kralı olmuştu.

Ankaragücü, bonservisi Rosenborg'ta bulunan Norveçli forvet Torgeir Börven'i kadrosuna kattı. Börven, Odd formasıyla 30 maçta attığı 21 golle gol kralı olmuştu.

Sarı lacivertlilerin bu transferi sosyal medyada da gündem haline geldi. Büyük takım taraftarları, Börven'in kendi takımları tarafından da alınabileceğini ancak yönetimlerin bu oyuncularla ilgilenmediği yönünden eleştirilerde bulundu.

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, Börven transferiyle ilgili TRT Spor'a yaptığı açıklamada 'Oyuncuyu bonservisiyle kadromuza kattık. Sözleşmesi 2+1 yıllık olacak. Önemli bir transfer ve çok ihtiyacımız olan bir oyuncuydu' ifadelerini kullandı.

Torgeir Börven kimdir, nasıl bir oyuncu? İşte Norveçli forvet hakkında fikir sahibi olabileceğiniz tanıtım videosu;

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Kayserisporlu yıldız futbolcudan insanlık der...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.