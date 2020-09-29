Ankaragücü Norveç gol kralını transfer etti: 30 maçta 21 gol atmıştı

Ankaragücü, bonservisi Rosenborg'ta bulunan Norveçli forvet Torgeir Börven'i kadrosuna kattı. Börven, Odd formasıyla 30 maçta attığı 21 golle gol kralı olmuştu.

Sarı lacivertlilerin bu transferi sosyal medyada da gündem haline geldi. Büyük takım taraftarları, Börven'in kendi takımları tarafından da alınabileceğini ancak yönetimlerin bu oyuncularla ilgilenmediği yönünden eleştirilerde bulundu.

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, Börven transferiyle ilgili TRT Spor'a yaptığı açıklamada 'Oyuncuyu bonservisiyle kadromuza kattık. Sözleşmesi 2+1 yıllık olacak. Önemli bir transfer ve çok ihtiyacımız olan bir oyuncuydu' ifadelerini kullandı.

Torgeir Börven kimdir, nasıl bir oyuncu? İşte Norveçli forvet hakkında fikir sahibi olabileceğiniz tanıtım videosu;