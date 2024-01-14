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Spor

Trabzonspor deplasmanda Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı | ÖZET

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Bordo-mavililerin tek golü dakika 2' Fouantas'tan gelirken Antalyaspor'un golü dakika 68' Jehezkel attı. Bu sonuçla birlikte Trabzonspor puanını 37'e yükselterek 3. sıradakini yerini korudu. Antalyaspor-Trabzonspor maçının özetini izlemek ve Trendyol Süper Lig puan durumuna göz atabilirsiniz.

Haber Merkezi
18:00 - 14/01/2024 Pazar
Güncelleme: 19:04 - 14/01/2024 Pazar
Yeni Şafak
Trabzonspor, Antalyaspor deplasmanında 1-1 berabere kaldı.
Trabzonspor, Antalyaspor deplasmanında 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.


Bordo-mavililerin tek golü dakika 2' Fouantas'tan geldi. Antalyaspor'un golünü dakika 68' Jehezkel attı.


Bu sonuçla birlikte Trabzonspor puanını 37'e yükselterek 3. sıradakini yerini korudu. Antalyaspor ise 29 puanla 7. sıraya yükseldi.


Bordo-mavililer önümüzdeki hafta sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.

ANTALYASPOR - TRABZONSPOR MAÇ SONUCU

ANTALYASPOR - TRABZONSPOR MAÇININ ÖNEMLİ ANLARI

2. dakikada Trabzonspor öne geçti. Visca'nın sağ kanattan ortasına yükselen kaleci Leite, topu yumrukla uzaklaştırmak istedi. Meşin yuvarlağı ceza yayı üzerinde önünde bulan Bardhi'nin pas verdiği Fountas, ceza sahası sol çaprazından çektiği şutla topu kaleci Leite'nin solundan ağlara gönderdi: 0-1.

11. dakikada Safuri'nin pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Jehezkel'in şutunda, meşin yuvarlak arka direğe çarpıp oyun alanına döndü.

24. dakikada Visca'nın ceza sahası dışından sağ çaprazdan şutunda, kaleci Leite topu kontrol etti.

28. dakikada Kaluzinski'nin ceza sahası dışından sert şutunda, top üstten auta çıktı.

36. dakikada gelişen Antalyaspor atağında, Erdoğan Yeşilyurt'un pas verdiği Güray Vural'ın ceza sahası sol çaprazından sert şutunda, Benkovic çizgi önünden meşin yuvarlağı uzaklaştırarak mutlak gole engel oldu.

45+2. dakikada Fountas'ın ceza alanı sol çaprazından şutunda, kaleci Leite topu kornere çeldi.

İKİNCİ YARI

61'inci dakikada Safuri'nin ortasını Trabzonspor savunması uzaklaştırmak isterken sağ çaprazda top Kaluzinski'nin önünde kaldı. Kaluzinski'nin sert şutuna Veysel Sarı kafasını uzatırken meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına geri döndü.


68'inci dakikada Antalyaspor beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Safuri'nin altıpas içerisine ortasına iyi yükselen Jehezkel'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.


Karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.


ANTALYASPOR - TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ

Antalyaspor - Trabzonspor maç özetini izlemek için

SÜPER LİG PUAN DURUMU

#Trabzonspor
#Antalyaspor
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