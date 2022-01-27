Spor Antalyasporlu Mukairu, Kopenhaga transfer oldu
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Antalyasporlu Mukairu, Kopenhag'a transfer oldu

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da genç oyuncu Paul Mukairu, Danimarka'nın Kopenhag takımına transfer oldu.

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Haber Merkezi DHA
Antalyasporlu Mukairu, Kopenhaga transfer oldu
Nijeryalı oyuncu bu sezon 17 lig maçında 3 gollük katkı sağladı

Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Fraport TAV Antalyaspor'da bir oyuncu ile daha yollar ayrıldı. Kırmızı beyazlıların 22 yaşındaki genç oyuncusu Paul Mukairu, 4,5 yıllığına Danimarka'nın Kopenhag takımına transfer oldu. Antalyaspor resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Paul Omo Mukairu, Danimarka’nın FC Kopenhag takımına transfer oldu. Futbolcumuza verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Mukairu'nun kariyeri

2018-2019 sezonunda altyapıya kazandırılan Nijeryalı forvet oyuncusu Paul Mukairu, kırmızı beyazlı ekiple toplamda 55 maça çıkarken, 9 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu. Mukairu, bir sezon da Belçika Ligi ekiplerinden Anderlecht takımında forma giymişti. Genç oyuncu burada 29 lig maçında 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Nijeryalı oyuncu bu sezon 17 lig maçında 3 gollük katkı sağladı.

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