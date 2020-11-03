Antalyaspor'un muhteşem yatırımı kulübün kasasını dolduracak

Antalyaspor'da teknik direktör Tamer Tuna'nın görevinden ayrılması sonrasında takımın başına teknik sorumlu olarak Sedat Karabük atanmıştı. Karabük, kırmızı beyazlı kulübün transferlerinden sorumlu profesyonellerinden ve futbol akıllarından bir tanesi.

Tecrübeli isim, 2 sezon önce Nijerya'nın Heart Futbol Akademisi'nden Paul Mukairu'yu kalacak yer asgari ücret ve bonuslar karşılığında U19 takımına dahil etmişti. Kimsenin tanımadığı oyuncu geçen sezon kadro darlığında Süper Lig'de de şans buldu ve dikkatleri üzerine çekti.

Sezon başında Belçika'nın dev ekibi Anderlecht'e transfer olan oyuncu için 500 bin euro'ya yakın kiralama bedeli alındı. Bunun yanı sıra Mukairu'nun satın alma opsiyonunu da alan Belçika temsilcisi oyuncuyu 2.5 milyon euroya alma hakkına sahip oldu.

Anderlecht formasıyla Belçika'da çıktığı ilk maçta gol atan Mukairu'nun bonservisini kısa sürede almayı hedefleyen Belçika temsilcisinde Sportif Direktör Peter Verbeke, yaptığı açıklamada "Mukairu'yu uzun süre izledik ve ondan beklentilerimiz büyük" açıklaması yaptı.

Öte yandan Antalyaspor, Mukairu'nun bir sonraki transferinden de yüzde 20 pay alma hakkına sahip. Kırmızı beyazlılar Mukairu'yu 2.5 milyon Euro karşılığında vermesi halinde kulübün kasasına şu anki döviz kuruyla 25 milyon TL koyacak. Mukairu'nun yüksek bonservis bedellerine transfer olması halinde ise bu rakam katlanarak artacak.