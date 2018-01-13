Arda Turan Barcelona'ya veda etti

Barcelona'dan Başakşehir'e transfer olan Arda Turan, Katalan kulübüne teşekkür etti ve geri dönme hayaliyle takımdan ayrıldığına işaret etti.

Arda Turan'ın veda mektubundan dikkat çeken bölüm;

"Barcelona oyuncusu olmak, en büyük hayalimdi. Bu hayalimi gerçekleştirdiğim için kendimle hep gurur duyacağım. Şimdi, bir süreliğine de olsa, veda etme zamanı. Tüm takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Onlarla birlikte oynamak, benim için ayrıcalıktı. İsmimi Camp Nou'da bağıran tüm taraftarlara teşekkür ediyorum. Sizin için savaştığım her dakikadan keyif aldım. Sadece benim değil, birçok Türk çocuğunun hayalini gerçekleştiren Barcelona kulübüne çok teşekkür ediyorum."