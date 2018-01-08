Arda Turan gitmeden formasını verdiler

Barcelona Kulübü yeni transferi Coutinho'nun formalarını 7 numara basarak satmaya başladı. Arda Turan'ın giydiği 7 numarayı milli futbolcumuz takımdan ayrılmadan Coutinho'ya veren Katalanların bu hareketi tepki çekti.
Haber MerkeziYeni Şafak
Barcelona'nın Liverpool'dan kadrosuna kattığı Brezilyalı yıldız Coutinho'nun forma numarası belli oluyor. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Katalan ekibinde yalnızca 24 numaranın boş olduğu, Arda Turan'ın ayrılması halinde 7 numaralı formanın Coutinho'ya verileceği ifade edildi.
Katalan ekibi Liverpool'a 25 yaşındaki futbolcu için 160 milyon euro ödeyecek.
Bu gelişmelerin ardından Barcelona'nın resmi mağazası Coutinho formalarını 7 numarayla satmaya başladı. Katalanların Arda Turan takımdan ayrılmadan böyle bir tavır sergilemesi ise tepki çekti.
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