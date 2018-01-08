LA LİGA

Arda Turan gitmeden formasını verdiler

Barcelona Kulübü yeni transferi Coutinho'nun formalarını 7 numara basarak satmaya başladı. Arda Turan'ın giydiği 7 numarayı milli futbolcumuz takımdan ayrılmadan Coutinho'ya veren Katalanların bu hareketi tepki çekti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Coutinho'nun 24 numara yerine 7 numarayı tercih ettiği belirtiliyor.

Coutinho'nun 24 numara yerine 7 numarayı tercih ettiği belirtiliyor.

Fotoğraf: Reuters

Barcelona'nın Liverpool'dan kadrosuna kattığı Brezilyalı yıldız Coutinho'nun forma numarası belli oluyor. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Katalan ekibinde yalnızca 24 numaranın boş olduğu, Arda Turan'ın ayrılması halinde 7 numaralı formanın Coutinho'ya verileceği ifade edildi.

  • Katalan ekibi Liverpool'a 25 yaşındaki futbolcu için 160 milyon euro ödeyecek.
Bu gelişmelerin ardından Barcelona'nın resmi mağazası Coutinho formalarını 7 numarayla satmaya başladı. Katalanların Arda Turan takımdan ayrılmadan böyle bir tavır sergilemesi ise tepki çekti.

Coutinho resmen Barça'da
Coutinho resmen Barça'da

Liverpool, Barcelona'nın Brezilyalı yıldızı Coutinho için yaptığı transfer teklifini kabul etti.Katalan ekibi Liverpool'a 25 yaşındaki futbolcu için 160 milyon Euro ödeyecek.Coutinho ile 5,5 yıllık sözleşme imzalayan Barcelona, oyuncunun serbest kalma bedelini 400 milyon Euro olarak belirledi.Barcelona dünya yıldızının transferini böyle duyurdu #Barcelona, #Coutinho transferini böyle duyurdu Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor)&#39;in paylaştığı bir gönderi (Oca 6, 2018 at 11:14öö PST) Haberde Barça'nın bu ücretin 120 milyon euroluk kısmını peşin, kalan 40 milyon euroluk kısmını ise bonus şeklinde vereceği yazıldı.Dünyaca ünlü spor giyim markası Nike da daha önce resmi internet sitesi aracılığıyla Coutinho'nun Barcelona'ya transfer olduğunu duyurmuş, sonra da bu duyuruyu kaldırmak zorunda kalmıştı. İlgili habere aşağıdan ulaşabilirsiniz...Barcelona'nın transferini sponsoru sızdırdı Well done boys. #gratidao #200 Philippe Coutinho (@phil.coutinho)&#39;in paylaştığı bir gönderi (Ara 26, 2017 at 1:11ös PST)

Barcelona Coutinho'nun ilk forma satışlarını '7' numarayla gerçekleştirdi.
Barcelona Coutinho'nun ilk forma satışlarını '7' numarayla gerçekleştirdi.

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