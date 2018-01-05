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Arda Turan için şimdi de Amerika iddiası

Başakşehir'le transfer görüşmesi yaptığı belirtilen Arda Turan'ın MLS'e gideceği iddia edildi. beIN Sports'un iddiasına göre milli futbolcunun gideceği takım da belli oldu.

Haber Merkezi Diğer
Arda Turan.

Arda Turan.

Barcelona'da bu sezon forma şansı bulamayan Arda Turan, Başakşehir ve Beşiktaş'la transfer görüşmesi yapmıştı. Hatta milli futbolcunun Başakşehir'e çok yakın olduğu iddia edilmişti. Ancak yayıncı kuruluş Arda ile ilgili olarak sürpriz bir haber kaleme aldı.

O habere göre Arda Turan, Türkiye'ye değil Amerika'ya transfer olacak. beIN Sports'un haberine göre milli yıldızın görüştüğü takım ise Chicago Fire.

Öte yandan Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut, transfer iddiaları konusunda bir doğrulamada bulunmadı.

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