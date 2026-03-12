UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Arda Turan'ın ekibi Shakhtar Donetsk deplasmanda Lech Poznan'ı 3-1 mağlup ederek avantajı kaptı. Ukrayna temsilcisinin attığı üçüncü gol sonrası Arda Turan çılgına döndü. O gole ve sevince haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Arda Turan’ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Lech Poznan’ı 3-1 mağlup ederek tur için önemli bir avantaj elde etti.
Karşılaşmada Ukrayna temsilcisi etkili bir performans sergilerken, gelen üçüncü gol sonrası teknik direktör Arda Turan’ın kulübedeki sevinci dikkat çekti. Genç teknik adam golün ardından büyük bir coşkuyla reaksiyon vererek adeta çılgına döndü.