Asker selamına hazır olun

İtalya’da yayın yapan spor gazetesi La Gazzetta dello Sport, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) kura çekimi sonrası Türkiye ile ilgili bir analiz yayınladı. İşte La Gazzetta’nın Türkiye analizi:

“Türk Milli Takımı, uluslararası tartışmalara yol açan asker selamıyla gündeme gelmişti. Çok uzağa gitmeye gerek yok. EURO 2020 gibi bir sahnede ve Olimpico’da tekrar asker selamı görebiliriz. Üstelik, bu ilk de olmayacak.”

"Cengiz attı selamı verdi"

“11 Şubat 2018’de Roma ile Benevento’nun karşı karşıya geldiği maçta Cengiz Ünder golü attı ve asker selamı verdi. O dönemde kimse bu selama çok fazla anlam yüklememişti.”

"Paris'te de sevindiler"

“EURO 2020 elemelerinde İstanbul’da oynanan Arnavutluk maçında atılan gol sonrası takım halinde bu selamı verince tartışma başladı. Bu sevinç, Paris’te de devam etti. Kaan Ayhan’ın Fransa karşısında gelen beraberlik golü sonrası Şenol Güneş’in öğrencileri yine aynı sevinci tekrarladı.”

"Belçika ile birlikte en iyisi"

“Türkiye’nin en büyük gururu, Stade de France’ta gösterdiği performansla Merih Demiral’dı. Juventus’ta Bonucci ve De Ligt’in yedeği olan Demiral, elemeler boyunca sadece 3 gol yiyerek Belçika ile birlikte en iyi savunma performansı sergileyen Türkiye defansının anahtar oyuncularından biri. 10 maçın tümünde oynadı. Savunmadaki partneri ise Leicester City’nin yükselen yıldızı Çağlar Söyüncü. Bu ikili savunma hattı, Avrupa’nın en heyecan vericilerinden biri gösteriliyor.”

"Genç yetenekler ve veteranlar"

“Şenol Güneş, genç yeteneklere odaklanarak önemli bir başarı elde etti. 2002 Dünya Kupası’nda üçüncü olan Türkiye’nin de teknik direktörü olan Güneş, sadece birkaç veteran oyuncuya kadrosunda yer verdi. Inter’in eski yıldızı Emre Belözoğlu ve yıldız santrfor Burak Yılmaz. Ne zaman sorumluluk alınması gerekse bu ikili, ortaya çıkıyor. Ayrıca, Everton’ın çılgın bir bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Cenk Tosun gibi bir silahları da var.”

"İtalyanlar, Hakan ve Cengiz"

“Şenol Güneş, 4-3-3 taktiğini sıkça kullandı ve hücumda Burak Yılmaz ile birlikte ‘İtalyanları Hakan Çalhanoğlu ve Cengiz Ünder’e yer verdi.”

"Amaçları sükse yapmak"

“12 Haziran’da Türkiye, İtalya’nın rakibi olacak ve 5. kez bu sahnede boy göstermiş olacak. Türkiye, EURO 2000’de İtalya ile karşılaşmış ve kazanamamıştı. Bu kez hedefleri İtalya’yı mağlup ederek sükse yapmak olacak.”