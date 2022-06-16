Aslan'da yıldız harekatı

Galatasaray’da göreve yeni seçilen başkan Dursun Özbek ve yönetimi öncelikli olarak teknik direktör sorununu çözmeye çalışırken kadroyu takviye etme yönündeki planlamalar da devam ediyor. Sarı-kırmızılıların güçlendirmek istediği bölgeler arasında yer alan forvet hattı için önemli yıldızları listesine aldıkları sızan haberler arasında yer alıyor. Galatasaray, yeni teknik direktörünü belirledikten ve kendisinden onay aldıktan sonra bu isimler için düğmeye basması bekleniyor.

Muslera devreye girdi

İspanya’nın önde gelen spor gazetelerinden Mundo Deportivo’ya göre Galatasaray, Luis Suarez’in peşinde. Atletico Madrid’den ayrılan Uruguaylı tecrübeli oyuncu için vatandaşı Muslera’nın da devrede olduğu iddia edildi.

Kosova basını ise Galatasaray’ın Lazio’da umduğunu bulamayan Vedat Muriqi için teklif yaptığını yazdı. Mallorca’nın sezonun ikinci yarısında kiralık oynayan 28 yaşındaki forveti bonservisiyle almaktan vazgeçtiği öğrenildi.

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Vedat Muriqi'nin Lazio ile 30 Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Balde boşa çıkıyor

Ünlü İtalyan gazeteci Gianluca di Marzio ise Galatasaray’ın Keita Balde’yi istediğini öne sürdü. 3 yıllık sözleşme imzalamasına rağmen Cagliari’nin küme düşmesi ile özel bir opsiyon devreye girdi ve Balde boşa çıkacak.

27 yaşındaki oyuncu bu sezon Cagliari ile ligde 26 maça çıktı ve 3 gol atıp, 1 de asist yaptı.

Hücum bölgesinde kanatlarda ve merkezde forma giyen Balde, kariyerinde daha önce Monaco ve Inter gibi takımlarda da forma giydi. Balde için Beşiktaş’ın da devrede olduğu iddia edildi.

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