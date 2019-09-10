Avrupa yolunda kritik viraj

Türkiye A Milli Takımımız, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 6. maçında bugün deplasmanda Moldova ile karşı karşıya gelecek. B

aşkent Kişinev’deki Zimbru Stadı’nda oynanacak mücadele saat 21.45’te başlayacak ve TRT 1’den naklen yayımlanacak. Müsabakada, İtalya Futbol Federasyonundan hakem Davide Massa düdük çalacak. Massa’nın yardımcılıklarını Filippo Meli ve Alberto Tegoni yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Maurizio Mariani olacak.

Milli takımda Oğuzhan Özyakup, Cengiz Ünder ve Okay Yokuşlu sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı. Türkiye’nin yer aldığı grupta TSİ 21.45’te Fransa-Andorra ve Arnavutluk-İzlanda maçları da oynanacak. Grupta yaptığı 5 maçta 4 galibiyet alan ve 1 mağlubiyet yaşayan ay-yıldızlı ekip, 12 puan ve averajla ikinci sırada bulunuyor. Aynı puana sahip Fransa lider, İzlanda ise 3. sırada yer alıyor.

574 maçta 218 galibiyet

A Milli Futbol Takımımız, Moldova ile bugün oynayacağı maçla 574. kez sahaya çıkacak. Türk Milli Takımı, 96 yıllık tarihinde 302’si resmi, 271’i özel 573 maçta, biri hükmen olmak üzere 218 galibiyet aldı, 133 defa berabere kaldı, 222 kez de rakiplerine yenildi. Ay-yıldızlı ekip, 244’ü deplasmanda, 249’u evinde, 80’i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3’ü hükmen galibiyetten toplam 755 gol attı, kalesinde 822 gol gördü.

Moldova’ya hiç yenilmedik

A Milli Takımımız, Moldova ile tarihinde 11. kez karşılaşacak. İki ülke A milli takımları daha önce 7’si resmi, 3’ü özel olmak üzere 10 maçta karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde milli takım 8 kez kazanırken, 2 kez berabere kaldı. Milliler 25 gol atarken, filelerinde ise 3 gol gördü.