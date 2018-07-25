SÜPER LİG

Aziz Behich Premier Lig yolcusu

Bursaspor'un Avustralyalı sol beki Aziz Behich, Premier Lig'e transfer olabilir. Geçtiğimiz sezonki performansı ve Dünya Kupası'nda forma giymesi nedeniyle bir çok İngiliz ekibinin gündemine gelen oyuncuya menajerler aracılığıyla 3 kulüpten teklif geldi. Bursaspor iyi bir teklif gelmesi halinde oyuncuyu bırakıp mali açıdan rahatlamayı hedefliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Aziz Behich.

Aziz Behich.

Bursaspor'da Aziz Behich yeni sezon başlamadan takımdan ayrılabilir. Avustralyalı oyuncuya Premier Lig'den 3 takımın ilgi gösterdiği ve menajerler aracılığıyla görüşmelerin yapıldığı belirtildi.

Bursaspor'un bu transferden alacağı bonservis bedeliyle mali açıdan az da olsa rahatlamayı hedeflediği aktarılırken kulüp yönetiminin 4-5 milyon euro bazında bir parayı kasasına koymak istediği aktarıldı.

  • Aziz Behich'in transfer olması halinde Bursaspor yönetimi, teknik direktör Samet Aybaba'nın istediği transferleri bitirmek istiyor.

Aziz Behich, Süper Lig'de çıktığı 119 maçta 6 gol attı, 7 de asist yapma başarısı gösterdi.

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