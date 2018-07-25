Aziz Behich Premier Lig yolcusu

Bursaspor'da Aziz Behich yeni sezon başlamadan takımdan ayrılabilir. Avustralyalı oyuncuya Premier Lig'den 3 takımın ilgi gösterdiği ve menajerler aracılığıyla görüşmelerin yapıldığı belirtildi.
Bursaspor'un bu transferden alacağı bonservis bedeliyle mali açıdan az da olsa rahatlamayı hedeflediği aktarılırken kulüp yönetiminin 4-5 milyon euro bazında bir parayı kasasına koymak istediği aktarıldı.
- Aziz Behich'in transfer olması halinde Bursaspor yönetimi, teknik direktör Samet Aybaba'nın istediği transferleri bitirmek istiyor.
Aziz Behich, Süper Lig'de çıktığı 119 maçta 6 gol attı, 7 de asist yapma başarısı gösterdi.
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