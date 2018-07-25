Aziz Behich Premier Lig yolcusu

Bursaspor'da Aziz Behich yeni sezon başlamadan takımdan ayrılabilir. Avustralyalı oyuncuya Premier Lig'den 3 takımın ilgi gösterdiği ve menajerler aracılığıyla görüşmelerin yapıldığı belirtildi.

Bursaspor'un bu transferden alacağı bonservis bedeliyle mali açıdan az da olsa rahatlamayı hedeflediği aktarılırken kulüp yönetiminin 4-5 milyon euro bazında bir parayı kasasına koymak istediği aktarıldı.

Aziz Behich'in transfer olması halinde Bursaspor yönetimi, teknik direktör Samet Aybaba'nın istediği transferleri bitirmek istiyor.

Aziz Behich, Süper Lig'de çıktığı 119 maçta 6 gol attı, 7 de asist yapma başarısı gösterdi.