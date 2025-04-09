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Barcelona Dortmund'u mağlup etti: Yarı finale göz kırptı | ÖZET

Barcelona Dortmund'u mağlup etti: Yarı finale göz kırptı | ÖZET

23:509/04/2025, Çarşamba
G: 9/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Robert Lewandowski'nin gol sevinci.
Robert Lewandowski'nin gol sevinci.

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final karşılaşmasında Barcelona konuk ettiği Borussia Dortmund'u 4-0 mağlup etti ve avantajı kaptı. Katalan devine galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Raphinha, 48 ile 66. dakikada Robert Lewandowski (2) ve 77. dakikada Lamine Yamal attı. Barcelona-Borussia Dortmund maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final karşılaşmasında Barcelona sahasında Borussia Dortmund'u ağırladı.


Estadi Olimpic Lluis Companys'ta oynanan mücadeleyi Katalan devi 4-0 kazandı.


Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Raphinha, 48 ile 66. dakikada Robert Lewandowski (2) ve 77. dakikada Lamine Yamal kaydetti.


Rövanş karşılaşması 15 Nisan Salı günü saat 22.00'de Signal Iduna Park'ta oynanacak.


BARCELONA - BORUSSİA DORTMUND MAÇ ÖZETİ
Barcelona - Borussia Dortmund maçının özetini izlemek için


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