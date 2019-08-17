Barcelona sezonun açılış maçını kaybetti
LA LİGA

Barcelona sezonun açılış maçını kaybetti

La Liga'nın açılış maçında Barcelona, deplasmanda Athletic Bilbao'ya 1-0 mağlup oldu.

Haber Merkezi AA
Barcelona, deplasmanda Athletic Bilbao'ya 1-0 kaybetti.

Barcelona, deplasmanda Athletic Bilbao'ya 1-0 kaybetti.

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) 2019-2020 sezonunun açılış maçında Barcelona, konuk olduğu Athletic Bilbao'ya 1-0 yenildi.

Ligin ilk hafta mücadelesinde Athletic Bilbao, son iki sezonun şampiyonu Barcelona'yı San Mames Stadı'nda konuk etti.

İlk yarısı golsüz tamamlanan mücadelenin ikinci yarısında hızlı hücumlarla etkili olan ev sahibi Athletic Bilbao, 89. dakikada Aritz Aduriz'in ağları sarsmasıyla Barcelona'yı 1-0 mağlup etti.

Antoine Griezmann,120 milyon euro bedel ile Atletico Madrid'ten Barcelona'ya transfer olmuştu.
Antoine Griezmann,120 milyon euro bedel ile Atletico Madrid'ten Barcelona'ya transfer olmuştu.
Reuters

Maça ilk 11'de başlayan ve 90 dakika boyunca sahada kalan Barcelona'nın yeni transferleri Fransız golcü Antoine Griezmann ile Hollandalı Frenkie de Jong, ilk kez lig maçında takımlarını temsil etti.

  • Katalan temsilcisinin Arjantinli yıldızı Lionel Messi, hafif sakatlığının ardından iyileşme sürecinin devam etmesi nedeniyle riske edilmeyerek 18 kişilik kadroda yer almazken, Uruguaylı golcü Luis Suarez ise maçın 37. dakikasında sakatlanarak yerini Rafinha'ya bıraktı.

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