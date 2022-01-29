Spor Barcelona, Wolverhamptondan Adama Traoreyi kiraladı
TRANSFER

Barcelona, Wolverhampton'dan Adama Traore'yi kiraladı

İspanya La Liga ekibi Barcelona Premier Lig takımlarından Wolverhampton'dan İspanyol futbolcu Adama Traore'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.

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Haber Merkezi AA
Barcelona, Wolverhamptondan Adama Traoreyi kiraladı
Adama Traore bu sezon 23 maça çıktı ve 1 gol kaydetti

İspanya ekibi Barcelona, İngiltere'nin Wolverhampton takımından İspanyol futbolcu Adama Traore'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.

Barcelona Kulübü, 26 yaşındaki kanat oyuncusu Traore'nin satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandığını duyurdu.

İngiltere basınında satın alma bedelinin 30 milyon sterlin olarak belirlendiği öne sürüldü.

Traore, Barcelona altyapısında yetiştikten sonra Aston Villa ve Middlesbrough'da oynamış, 2018'de ise Wolverhampton'a transfer olmuştu. Wolverhampton formasıyla bu sezon 23 maça çıkan Traore, bir gol atmıştı.
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