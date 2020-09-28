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Başakşehir geleceğin yıldızını transfer etti: 3 yıllık sözleşmeye imza attı

Medipol Başakşehir, Altınordu'nun 17 yaşındaki stoperi Ravil Tagir ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Ravil Tagir uzun süredir Avrupa kulüplerinin takibinde olan bir futbolcuydu. Genç yıldız adayının ilerleyen dönemde de milli takımın savunmasında görev alması bekleniyor.

Haber Merkezi DHA
Başakşehir'in yeni transferi Ravil Tagir yeni formasıyla poz verdi.

Başakşehir'in yeni transferi Ravil Tagir yeni formasıyla poz verdi.

Fotoğraf: DHA

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu forması giyen genç stoper Ravil Tagir'in yeni adresi belli oldu.

İstanbul ekiplerinin radarında olan 17 yaşındaki futbolcu, Medipol Başakşehir ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Ravil Tagir, turuncu lacivertli ekipte 35 numaralı formayı giyecek.

Medipol Başakşehir Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, 2003 doğumlu futbolcu Ravil Tagir ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Türkiye 21 Yaş Altı Milli Takımı’nda da görev yapan oyuncunun imza töreninde Başkanımız Göksel Gümüşdağ yer aldı. Altınordu Futbol Kulübü’nde gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Ravil Tagir, kulübümüzde 35 numaralı formayı giyecek. Ravil Tagir’e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."

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