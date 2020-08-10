TRANSFER

Başakşehir Uğur Uçar'ın sözleşmesini uzattı

Başakşehir Uğur Uçar'ın sözleşmesini uzattı

Medipol Başakşehir, kulüp tarihinin ilk transferi olan Uğur Uçar'ın sözleşmesinin bir yıl daha uzatıldığını açıkladı.

Haber Merkezi AA
Uğur Uçar, 2014 yılında Başakşehir'e transfer olmuştu.

Uğur Uçar, 2014 yılında Başakşehir'e transfer olmuştu.

Medipol Başakşehir'de tecrübeli futbolcu Uğur Uçar'ın sözleşmesi bir yıl uzatıldı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulüp tarihimizin ilk transferi olan Başakşehir ailesinin en değerli bireylerinden Uğur Uçar’ın sözleşmesi bir yıl daha uzatılmıştır. Her zaman hazır kıta bekleyen ve süre verildiğinde elinden gelenin fazlasını yapan görev adamına turuncu-lacivertli formamız altında başarılar diliyoruz." denildi.

  • Savunmada görev yapan 33 yaşındaki Uğur Uçar, 2014-2015 sezonundan beri Medipol Başakşehir'de forma giyiyor.

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