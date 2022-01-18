Başkan Ali Koç'a olağanüstü genel kurul çağrısı: "Güneş ne zaman doğacak?"

Fenerbahçe, üst üste alınan kötü sonuçlarla kan kaybetmeye devam ederken, kongre üyeleri başkan Ali Koç’a olağanüstü genel kurul kararı alma çağrısında bulunuyor. Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği, stadın karşısındaki dernek binasına Ali Koç’un başkan seçilme sürecinde kullanılan “Ali Koç başkan olacak güneş doğacak” sloganına göndermede bulunan “Güneş ne zaman doğacak?” yazılı dev pankart astı.

"Eylem planını açıklayın"

Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği ayrıca yaptığı yazılı açıklama ile Ali Koç’a olağanüstü genel kurula gitme çağrısında bulundu. Fenerbahçe başkanının her zaman birleştirici, kucaklayıcı ve yapıcı eleştirilere karşı tolerans sahibi olması gerektiği belirtilen açıklamada, başkan Ali Koç’tan, yapacağı bir basın toplantısıyla yönetimine ve şahsına yapılan protestolara karşı kaos ortamından çıkmak için eylem planını açıklaması istendi. Ayrıca 2022 Mayıs ayında yapılmak üzere olağanüstü genel kurul kararı alınmasının hem Ali Koç ve yönetiminin güven tazelemesi hem de aday olmak isteyenlerin gerekli hazırlığını yapabilmeleri için en doğru karar olacağı belirtildi.

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"Hayal kırıklığı"

“Güneş ne zaman doğacak?” başlığıyla yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Ali Koç, başkan olacak güneş doğacak” sloganı ile Haziran 2018 seçimlerinde genel kurul delegelerinin büyük bir teveccühü ile göreve gelen Sayın Ali Koç ve yönetiminin 3.5 yıllık süreç içerisinde deneme-yanılma yöntemi ile aynı hatalarının süregelmesi nedeniyle camiada fikir ayrılığı yaşanmaktadır. Büyük hayal kırıklığı ve üzüntü yaşayan Fenerbahçe taraftarının haklı protestolarına rencide eder bir tavırla karşılık vermenizi anlamakta güçlük çekiyoruz.”

"Görmezden gelemezsiniz"

Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği’nden yapılan açıklamada, düşman arayarak bir yere varılmayacağı belirtilerek; “Sayın Başkan; Fenerbahçeli mutsuz, huzursuz, tepkili ve gelecekle ilgili tereddütleri var. İçimizde düşman arayarak bir yere varamayız. Fenerbahçe camiası eski-yeni kavgasından yoruldu ve sıkıldı. Her geçen gün artarak devam eden huzursuzluk ve protestoların sebeplerini görmezden gelemezsiniz. İçinde bulunduğumuz kaotik ortamın son bulması, tekrar huzurlu günlere kavuşabilmemiz için haklı tepkileri ve protestoları içeriği tartışılır yazılı açıklamalar ile geçiştirmeyin. Fenerbahçe Başkanı her zaman birleştirici, kucaklayıcı ve yapıcı eleştirilere karşı tolerans sahibi olmalıdır. Yapacağınız bir basın toplantısı ile yönetiminize ve şahsınıza yapılan protestolara karşı kaos ortamından çıkmak için stratejilerinizi ve eylem planını açıklayın. 2022 Mayıs ayında yapılmak üzere; olağanüstü genel kurul kararı alınması hem sizin ve ekibinizin güven tazelemesi hem de aday olmak isteyenlerin gerekli hazırlığını yapabilmeleri için en doğru karar olur” ifadeleri kullanıldı.

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