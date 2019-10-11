Belçika San Marino'ya acımadı: 9-0
MİLLİ TAKIM

Belçika San Marino'ya acımadı: 9-0

San Marino'yu ağırlayan Belçika, zayıf rakibini tarihi farkla mağlup ederek EURO 2020'ye katılma hakkı elde eden ilk takım oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
San Marino ağlarını iki kez havalandıran Lukaku'nun gol sevinci

San Marino ağlarını iki kez havalandıran Lukaku'nun gol sevinci

Fotoğraf: FRANCOIS LENOIR / Reuters

Belçika Milli Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin 7. haftasında konuk ettiği San Marino'yu 9-0 mağlup etti.

Belçika'ya tarihi farkı getiren golleri, 28 ile 41. dakikalarda Lukaku, 31'de Chadli, 35'te kendi kalesine Brolli , 43'te Alderweireld, 45+1'de Tielemans, 79'da Christian Benteke, 84'te penaltıdan Verschaeren ve 90'da Castagne attı.


43'e karşı 0 şut

Belçika mücadelede toplam 43 şut çekerken, San Marino ise rakip kaleye tek bir şut bile çekemedi.

Belçika garantiledi

Bu sonuçla grubunda 7'de 7 yapan Belçika, EURO 2020'ye katılma hakkı kazanan ilk takım oldu. Grupta puanla tanışamayan ve gol atma başarısı gösteremeyen San Marino ise -37 averajla son sıraya demir attı.

Maçın istatistikleri;

Belçika-San Marino maçının istatistikleri
Belçika-San Marino maçının istatistikleri

I Grubu Puan durumu;

I Grubu'nda son durum
I Grubu'nda son durum

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