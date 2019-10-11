Belçika San Marino'ya acımadı: 9-0

Belçika Milli Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin 7. haftasında konuk ettiği San Marino'yu 9-0 mağlup etti.

Belçika'ya tarihi farkı getiren golleri, 28 ile 41. dakikalarda Lukaku, 31'de Chadli, 35'te kendi kalesine Brolli , 43'te Alderweireld, 45+1'de Tielemans, 79'da Christian Benteke, 84'te penaltıdan Verschaeren ve 90'da Castagne attı.

43'e karşı 0 şut

Belçika mücadelede toplam 43 şut çekerken, San Marino ise rakip kaleye tek bir şut bile çekemedi.

Belçika garantiledi

Bu sonuçla grubunda 7'de 7 yapan Belçika, EURO 2020'ye katılma hakkı kazanan ilk takım oldu. Grupta puanla tanışamayan ve gol atma başarısı gösteremeyen San Marino ise -37 averajla son sıraya demir attı.

Maçın istatistikleri;

I Grubu Puan durumu;