TRANSFER

Belhanda idmana çıktı mı?

Kafaları karıştırmıştı, bugün idmana çıktı

Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da dünkü antrenmana katılmayan Belhanda, bugünkü çalışmalarda yer aldı.

Haber Merkezi AA
Belhanda'nın Arda Turan ve Ömer Bayram'la top kapma mücadelesi.

Belhanda'nın Arda Turan ve Ömer Bayram'la top kapma mücadelesi.

Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında 19 Ekim Pazartesi günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketleri ve dar alanda pas çalışmalarının ardından dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynadığı belirtildi.

Younes Belhanda'nın antrenmanın tamamında takımla çalıştığı, Taylan Antalyalı'nın da tedavisinin ardından sahada koşulara başladığı aktarıldı.

Etebo, Emre Akbaba ve Marcelo Saracchi'nin ise antrenmanın bir bölümünde takımda yer aldıkları, sonra sahada kondisyon artırıcı çalışmalar yaptıkları kaydedildi.

Galatasaray'da yönetimle sorun yaşayan yıldız futbolcu idmanda yok
Galatasaray'da yönetimle sorun yaşayan yıldız futbolcu idmanda yok

Galatasaray, 2020-2021 Süper Lig Sezonu 5'inci haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmanda üst gövde kuvvet çalışmaları üzerinde duruldu. Emre Akbaba ve Marcelo Saracchi, core ve üst gövde kuvvet çalışmaları yapılan antrenmanda takımla beraber yer aldı. Taylan Antalyalı ve Oghenekaro Etebo, tedavilerinin ardından kendileri için hazırlanan özel program dâhilinde salonda çalıştı. Ayak bileğinde ağrı hisseden Younes Belhanda antrenmanda yer almadı. Galatasaray, hazırlıklarını yarın Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.Galatasaray’da yüzde 15’lik indirim talebini kabul etmeyen iki ismin Belhanda ve Feghouli olduğu bildirildihttps://t.co/pzgezU4aHc&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 9, 2020

Arda Turan ipleri eline aldı
Arda Turan ipleri eline aldı

Galatasaray’da yönetimle teknik heyet arasında özellikle transfer konusunda yaşanan karşılıklı açıklamalar, camia içerisinde gerginliğe neden oldu. Takımın Rangers karşısında aldığı mağlubiyetin ardından UEFA Avrupa Ligi’ne veda etmesi, ardında da Süper Lig’de Kasımpaşa’ya kaybetmesi bir anda olumsuz bir havanın oluşmasına neden oldu. Galatasaray'da yönetimle sorun yaşayan yıldız futbolcu idmanda yokArda Turan takımla görüşme yaptıBu süreçte erken kırılmaların yaşanmaması için, takımın tecrübeli ismi ve kaptanı Arda Turan devreye girdi. Takım arkadaşlarıyla bir görüşme yapan deneyimli oyuncu, saha dışında yaşanan sorunların saha içerisine yansımaması için yoğun bir çaba gösteriyor. Takım arkadaşlarıyla sık sık konuşmalar yapan Arda Turan’ın “Biz iyi bir takımız. Sezon başında takımlarda bu tür sıkıntılar olabilir ancak biz sahaya odaklanmalıyız. Dış faktörlerden etkilenmeden performansımızın en iyisini ortaya koymalıyız. Taraftarımızın bizden beklentisi yüksek. Avrupa’da yaşadığımız sonucu ligde telafi etmeliyiz. Bu yüzden herkes motivasyonunu yüksek tutsun” dediği öğrenildi. Takım içerisinde arkadaşlığın da çok önemli olduğunu belirten yıldız futbolcu, hep birlikte zaman geçirilmesi için büyük çaba sarf ediyor. Galatasaray, Süper Lig’in 5. haftasında kendi evinde lider Alanyaspor’u ağırlayacak.Fatih Terim Kasımpaşa maçında sahayı neden terk etti?

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