Kafaları karıştırmıştı, bugün idmana çıktı

Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında 19 Ekim Pazartesi günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketleri ve dar alanda pas çalışmalarının ardından dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynadığı belirtildi.

Younes Belhanda'nın antrenmanın tamamında takımla çalıştığı, Taylan Antalyalı'nın da tedavisinin ardından sahada koşulara başladığı aktarıldı.

Etebo, Emre Akbaba ve Marcelo Saracchi'nin ise antrenmanın bir bölümünde takımda yer aldıkları, sonra sahada kondisyon artırıcı çalışmalar yaptıkları kaydedildi.

Galatasaray'da yönetimle sorun yaşayan yıldız futbolcu idmanda yok Galatasaray, 2020-2021 Süper Lig Sezonu 5'inci haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmanda üst gövde kuvvet çalışmaları üzerinde duruldu. Emre Akbaba ve Marcelo Saracchi, core ve üst gövde kuvvet çalışmaları yapılan antrenmanda takımla beraber yer aldı. Taylan Antalyalı ve Oghenekaro Etebo, tedavilerinin ardından kendileri için hazırlanan özel program dâhilinde salonda çalıştı. Ayak bileğinde ağrı hisseden Younes Belhanda antrenmanda yer almadı. Galatasaray, hazırlıklarını yarın Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.Galatasaray’da yüzde 15’lik indirim talebini kabul etmeyen iki ismin Belhanda ve Feghouli olduğu bildirildihttps://t.co/pzgezU4aHc— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 9, 2020