Spor Belhanda ile Balotelli Süper Ligde buluşuyor İmzalar an meselesi
TRANSFER

Belhanda ile Balotelli Süper Lig'de buluşuyor: İmzalar an meselesi

Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor bonservisi elinde olan Younes Belhanda ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Mavi lacivertli ekibin bir başka bonservis bedeli olmayan yıldız futbolcu Mario Balotelli'yi de kadrosuna katmaya yakın olduğu bildirildi.

Haber Merkezi DHA
Belhanda ile Balotelli Süper Ligde buluşuyor: İmzalar an meselesi
Balotelli ve Belhanda Nice'te birlikte forma giymişlerdi.

Geçen sezon Galatasaray'ın yollarını ayırdığı Faslı orta saha oyuncusu Belhanda, Adana Demirspor'un yıllık yaklaşık 1,5 milyon eurodan 3 sezonluk teklifini kabul etti. Başkan Murat Sancak'ın direk görüşme yaptığı ve ikna ettiği Belhanda gelecek sezon Adana'da forma giyecek.

Süper Lig'de 99 maça çıkan Belhanda 18 gol atarken 22 de asist yaptı. Galatasaray formasıyla 2 şampiyonluk yaşayan 31 yaşındaki oyuncu 1 Türkiye Kupası 1 de Süper Kupa sevinci yaşadı.

Belhanda'ya Süper Lig'den sürpriz talip: "Görüşüyoruz"
SPOR
Belhanda'ya Süper Lig'den sürpriz talip: "Görüşüyoruz"

Balotelli'de anlaşma yakın

Sezona güçlü bir kadroyla girme düşüncesinde olan Adana Demirspor, Gana asıllı İtalyan yıldız Mario Balotelli için de çalışmaların sürdürdüğü ve anlaşmanın ise yakın olduğu öğrenildi.

Kariyerinde Inter ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve lig şampiyonlukları bulunan, Manchester City ile de Premier Lig şampiyonluğu yaşayan 30 yaşındaki hücum oyuncusu ile sezon sonu yapılan görüşmelerde bir ilerleme kaydedilememesine rağmen oyuncunun ve menajerinin indirime gitmesi sonrası anlaşmanın da yakın olduğu ifade edildi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

Mario Balotelli🇮🇹 🇬🇭👨‍👧‍👦🦁 (@mb459)'in paylaştığı bir gönderi

Abone Ol Google News
Beş soruda üçüncü doz

Beş soruda 'üçüncü doz'

İşte 'hatırlatma' dozunda merak edilenler.
4 gündür açım

'4 gündür açım'

​Evinde düştü, günler sonra ulaşıldı.
KKTCdeki törenlere katılacak

KKTC'deki törenlere katılacak

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi daha sağlıklı yarınlara taşıyacağız.

​Ayşe nine için 'samanlıkta iğne arar gibi' kan arıyorlar.

Pazarcılar otomobili yolun ortasına taşıdı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.