Belhanda ile Balotelli Süper Lig'de buluşuyor: İmzalar an meselesi

Geçen sezon Galatasaray'ın yollarını ayırdığı Faslı orta saha oyuncusu Belhanda, Adana Demirspor'un yıllık yaklaşık 1,5 milyon eurodan 3 sezonluk teklifini kabul etti. Başkan Murat Sancak'ın direk görüşme yaptığı ve ikna ettiği Belhanda gelecek sezon Adana'da forma giyecek.

Süper Lig'de 99 maça çıkan Belhanda 18 gol atarken 22 de asist yaptı. Galatasaray formasıyla 2 şampiyonluk yaşayan 31 yaşındaki oyuncu 1 Türkiye Kupası 1 de Süper Kupa sevinci yaşadı.

Sözleşmesi feshedilen Belhanda'nın Galatasaray kariyeri👇



🏆x2 Türkiye Şampiyonu

🏆x1 Türkiye Kupası

🏆x1 TFF Süper Kupa



🥅131 Maç

⚽22 Gol

🅰26 Asist pic.twitter.com/WPDN9IqknL REKLAM March 10, 2021

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Balotelli'de anlaşma yakın

Sezona güçlü bir kadroyla girme düşüncesinde olan Adana Demirspor, Gana asıllı İtalyan yıldız Mario Balotelli için de çalışmaların sürdürdüğü ve anlaşmanın ise yakın olduğu öğrenildi.

Kariyerinde Inter ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve lig şampiyonlukları bulunan, Manchester City ile de Premier Lig şampiyonluğu yaşayan 30 yaşındaki hücum oyuncusu ile sezon sonu yapılan görüşmelerde bir ilerleme kaydedilememesine rağmen oyuncunun ve menajerinin indirime gitmesi sonrası anlaşmanın da yakın olduğu ifade edildi.