Ben Arfa sürprizi: Süper Lig ekibine önerildi

Süper Lig'de transferde şu ana kadar Kocaelispor'dan Burak, Hatayspor'dan Kubilay, Aris'ten Ideye ve Gorica'dan Ndiaye ile sözleşme imzalayan Göztepe'de Hatem Ben Arfa ismi heyecana neden oldu. Her sezon birçok Türk kulübü ile adı geçen Fransız oyuncunun Göztepe'ye önerildiği ortaya çıktı.

Palut onay verdi, son karar Sepil'in

Son olarak İspanya La Liga'da Valladolid forması giyen 33 yaşındaki orta saha için henüz net bir karar vermeyen sarı-kırmızılı kurmayların bütçenin durumuna göre hareket edeceği ifade edildi.

Teknik direktör İlhan Palut'un ise Ben Arfa transferine 'hayır' demediği ancak son kararı başkan Mehmet Sepil'in vereceği kaydedildi.

Kariyerinde Lyon, Marsilya, Newcastle United, Hull City, Nice, Paris Saint-Germain, Rennes ve Valladolid takımlarında oynayan Ben Arfa, 15 kez de Fransa Milli Takımı'nda forma giydi.

00:57 dk 28 Eylül 2015 Diğer Ben Arfa'dan Messi golü! Nice'de yeniden doğan Hatem Ben Arfa, St. Etienne maçında Messi'nin slalom gollerini hatırlatan bir gole imza attı.

Beşiktaş ve Göztepe aynı golcünün peşinde Santrforları Cameron Jerome, Deniz Kadah ve Kamil Wilczek'le yollarını resmen ayıran Göztepe, forvet arayışlarına hız verdi. İtalya'nın Udinese takımında top koşturan Polonyalı golcü Lukasz Teodorczyk'i listesinin başına ekleyen sarı-kırmızılıların İsveçli Muamer Tankovic'le de ilgilendiği bildirildi. Son olarak ülkesinde Hammarby forması giyen ve sözleşmesi sona eren 25 yaşındaki oyuncu için Beşiktaş'ın da nabız yokladığı iddia edildi. Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut'un bizzat istediği Tankovic için görüşmelerin sürdüğü kaydedildi. Muamer Tankovic kimdir?Hammarby'de bu sezon 10 maça çıkan İsveçli golcü 3 kez fileleri sarstı. Norrköping'de futbol hayatına başlayan Muamer Tankovic İngiltere'de Fulham'da oynadı. Ardından Hollanda'da AZ Alkmaar forması giyen oyuncu, 2017-2018 sezonunda Hammarby'e transfer oldu. Tankovic 5 defa da İsveç A Milli Takımı'nda görev aldı.