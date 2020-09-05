Ben Arfa sürprizi: Süper Lig ekibine önerildi

Süper Lig'de transferde şu ana kadar Kocaelispor'dan Burak, Hatayspor'dan Kubilay, Aris'ten Ideye ve Gorica'dan Ndiaye ile sözleşme imzalayan Göztepe'de Hatem Ben Arfa ismi heyecana neden oldu. Her sezon birçok Türk kulübü ile adı geçen Fransız oyuncunun Göztepe'ye önerildiği ortaya çıktı.
Palut onay verdi, son karar Sepil'in
Son olarak İspanya La Liga'da Valladolid forması giyen 33 yaşındaki orta saha için henüz net bir karar vermeyen sarı-kırmızılı kurmayların bütçenin durumuna göre hareket edeceği ifade edildi.
Teknik direktör İlhan Palut'un ise Ben Arfa transferine 'hayır' demediği ancak son kararı başkan Mehmet Sepil'in vereceği kaydedildi.
Kariyerinde Lyon, Marsilya, Newcastle United, Hull City, Nice, Paris Saint-Germain, Rennes ve Valladolid takımlarında oynayan Ben Arfa, 15 kez de Fransa Milli Takımı'nda forma giydi.
00:57 dk 28 Eylül 2015 Diğer Ben Arfa'dan Messi golü!
Nice'de yeniden doğan Hatem Ben Arfa, St. Etienne maçında Messi'nin slalom gollerini hatırlatan bir gole imza attı.
Beşiktaş ve Göztepe aynı golcünün peşinde
Santrforları Cameron Jerome, Deniz Kadah ve Kamil Wilczek'le yollarını resmen ayıran Göztepe, forvet arayışlarına hız verdi. İtalya'nın Udinese takımında top koşturan Polonyalı golcü Lukasz Teodorczyk'i listesinin başına ekleyen sarı-kırmızılıların İsveçli Muamer Tankovic'le de ilgilendiği bildirildi. Son olarak ülkesinde Hammarby forması giyen ve sözleşmesi sona eren 25 yaşındaki oyuncu için Beşiktaş'ın da nabız yokladığı iddia edildi. Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut'un bizzat istediği Tankovic için görüşmelerin sürdüğü kaydedildi. Muamer Tankovic kimdir?Hammarby'de bu sezon 10 maça çıkan İsveçli golcü 3 kez fileleri sarstı. Norrköping'de futbol hayatına başlayan Muamer Tankovic İngiltere'de Fulham'da oynadı. Ardından Hollanda'da AZ Alkmaar forması giyen oyuncu, 2017-2018 sezonunda Hammarby'e transfer oldu. Tankovic 5 defa da İsveç A Milli Takımı'nda görev aldı.
Fenerbahçe'den rakiplerine tarihe geçecek jest
Sarı-lacivertli kulüp, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor hariç Süper Lig'de yer alan tüm takımlara Fenerium kapılarını açmaya karar verdi.Kulübün resmi sitesinden "Birlikte Daha Güçlüyüz" başlığıyla yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;"Kulübümüz, Türk sporunda birlik, beraberlik ve dayanışma odağında bir adım atıyor.Fenerbahçe’miz, Süper Lig’de mücadele eden Alanyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor, Fatih Karagümrük, Fraport-Tav Antalyaspor, Gaziantep Futbol Kulübü, Gençlerbirliği, Göztepe, Hatayspor, Hes Kablo Kayserispor, İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa, Medipol Başakşehir, MKE Ankaragücü, Yeni Malatyaspor ve Yukatel Denizlispor kulüplerine gönderilen mektupla;Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de derinden etkileyen, başta spor olmak üzere sevdiğimiz her şeyden, taraftarlarımızdan uzak durmak zorunda kaldığımız bir salgın döneminden geçtiğimizi, Bu süreçte spor kulüpleri olarak içerisinde bulunduğumuz zorlu şartların da ne yazık ki tüm kulüpler için daha da zorlaştığını vurguladı. Ligimizde yer alan kulüplerin başkanlarına hitaben yazılan bu mektupta;“Birlikte Daha Güçlüyüz” vurgusuyla,Türkiye’mizin 81 ilinden parçaların yer aldığı bir mozaik olan İstanbul’da, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde yer alan Maraton Alt Fenerium Mağazamızda oluşturacağımız özel alanda, diğer takımlara gönül vermiş taraftarlarla kulüplerinin formalarını buluşturmak istediğimiz anlatıldı.Bu toprakların en kadim özellikleri olan birlik, beraberlik ve dayanışma duygularıyla bu zor günleri en az zararla geride bırakacağımızı, saha içindeki mücadelemizi saha dışında da ‘yan yana’ sürdürmenin hepimiz için ne kadar önemli olduğunu vurgulayan Kulübümüz,Fenerium’da satılacak diğer kulüplerin formalarından hiçbir gelir elde etmeksizin satışlardan elde edilecek tüm gelirleri ilgili kulüplere iletecektir.Kulübümüzün çağrısına katılan kulüpler hakkında detaylı açıklamayı önümüzdeki günlerde resmi mecralarımızdan yaparak ilgili kulüplerimizin taraftarlarını da bilgilendireceğiz.Fenerbahçe Spor Kulübü olarak samimiyet ve içtenlikle dile getirmek istiyoruz ki; bugün ve yarınlarda hepimizin aynı gemide olduğumuzun bilinciyle bizleri güçlü kılacak olan karşılıklı saygı ve birlik beraberliğimizdir.Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu birlik beraberliğin sağlanması, devam etmesi adına üzerimize düşeni her zaman gönülden yapacağımızı paylaşıyor; dayanışma ruhuyla güzel günlere yelken açacağımıza inanıyoruz."“Fenerium Kapılarını Dayanışmaya Açıyor: Birlikte Daha Güçlüyüz”🔗 https://t.co/XDUGT7mnlL pic.twitter.com/p7Qps4arXB— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 5, 2020 Fenerbahçe'ye Diego Perotti transferinde rakip çıktı
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