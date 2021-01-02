TRANSFER

Berat Özdemir Trabzonspor'da

Gençlerbirliği Kongre Üyesi Mehmet Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Berat Ayberk Özdemir'in 2.5 milyon euro karşılığında Trabzonspor'a transfer olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Berat Özdemir'in sözleşmesi 2022 yılında sona eriyordu.

Berat Özdemir'in sözleşmesi 2022 yılında sona eriyordu.

Devre arasında kadrosunu güçlendirmek için çalışmalar yapan Trabzonspor, Gençlerbirliği'nin 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Berat Özdemir ile anlaşma sağladı. Ankara ekibinin kongre üyesi Mehmet Soylu, transferin bittiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Berat Özdemir'in 2.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Trabzonspor'a transfer olduğunu açıklayan Soylu, "2.5 milyon euro bedel karşılığında transfer oldu. 1 milyon euro peşin. Kalan 1.5 milyon euro Mayıs’ta. %20 yetiştirme payımız olacak" ifadelerini kullandı.

  • 22 yaşındaki oyuncuyla Trabzonspor'un dışında Beşiktaş ve Galatasaray'ın da ilgilendiği iddia edilmişti. Bu sezon toplamda 13 karşılaşmada görev alan Berat Özdemir 3 gol kaydetti.

Batuhan Karadeniz'den sürpriz hareket: Süper Lig devini takip etti
Batuhan Karadeniz'den sürpriz hareket: Süper Lig devini takip etti

2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Hekimoğlu Trabzon'da forma giyen Batuhan Karadeniz, eski takımı Trabzonspor'un gündemine geldi. Bu sezon gol yollarında sıkıntı çeken bordo-mavililerin ara transfer döneminde tecrübeli futbolcuyu kadrosuna katabileceği öne sürüldü.Batuhan Karadeniz'in sosyal medya hesabından Trabzonspor'u takip etmesi transfer iddialarının güçlenmesine neden oldu."Trabzonspor'da olmaz mı?"Hekimoğlu Trabzon Başkanı Celil Hekimoğlu'nun da golcü oyuncu için, ''Batuhan dolu dizgin geliyor. Trabzonspor'da olmaz mı diye düşünüyorum" açıklamasını yapması dikkati çekti .Batuhan Karadeniz, bu sezon Hekimoğlu Trabzon formasıyla çıktığı 17 maçta 12 gol atma başarısı gösterdi. Batuhan Karadeniz fırtınası: Artık attığı gollerle konuşuluyorA Milli Takım&#39;ın golcüsü olması bekleniyordu ama kariyeri başladığı gibi gitmedi. Hemen hemen gittiği her takımda kadro dışı kaldı. İşte Türk futbolunun en büyük &#39;keşke&#39;lerinden biri olan Batuhan Karadeniz&#39;in hikayesi pic.twitter.com/HkwLXYU5DY&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 16, 2020 Galeri: Batuhan Karadeniz kapısından döndüğü dev kulübü açıkladı

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Ocak ayı sonu iti...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    FLAŞ

    #title#

    #spot#
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.