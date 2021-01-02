Berat Özdemir Trabzonspor'da

Devre arasında kadrosunu güçlendirmek için çalışmalar yapan Trabzonspor, Gençlerbirliği'nin 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Berat Özdemir ile anlaşma sağladı. Ankara ekibinin kongre üyesi Mehmet Soylu, transferin bittiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Berat Özdemir'in 2.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Trabzonspor'a transfer olduğunu açıklayan Soylu, "2.5 milyon euro bedel karşılığında transfer oldu. 1 milyon euro peşin. Kalan 1.5 milyon euro Mayıs’ta. %20 yetiştirme payımız olacak" ifadelerini kullandı.

22 yaşındaki oyuncuyla Trabzonspor'un dışında Beşiktaş ve Galatasaray'ın da ilgilendiği iddia edilmişti. Bu sezon toplamda 13 karşılaşmada görev alan Berat Özdemir 3 gol kaydetti.