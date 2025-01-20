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Beşiktaş - Athletic Bilbao maçının hakemi açıklandı

Beşiktaş - Athletic Bilbao maçının hakemi açıklandı

12:2120/01/2025, Pazartesi
IHA
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2023 yılında UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nun rövanş maçında Beşiktaş ile Neftçi Beşiktaş Park’ta karşılaşmış, mücadeleyi Avusturyalı hakem Julian Weinberger yönetmişti.
2023 yılında UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nun rövanş maçında Beşiktaş ile Neftçi Beşiktaş Park’ta karşılaşmış, mücadeleyi Avusturyalı hakem Julian Weinberger yönetmişti.

Beşiktaş’ın, UEFA Avrupa Ligi’nde sahasında Athletic Bilbao ile oynayacağı maçı Avusturya Futbol Federasyonu’ndan Julian Weinberger yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi 7. hafta müsabakasında Beşiktaş, 22 Ocak Çarşamba günü saat 18.30’da Athletic Bilbao ile karşı karşıya gelecek.


Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak mücadelede Avusturya Futbol Federasyonu’ndan Julian Weinberger düdük çalacak. Weinberger’in yardımcılıklarını Andreas Heidenreich ve Maximilian Kolbitsch yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Stefan Ebner olacak.


Zorlu müsabakanın VAR koltuğunda Manuel Schuettengruber oturacak. AVAR’da ise Alan Kijas görev alacak.




#UEFA Avrupa Ligi
#Beşiktaş
#Athletic Bilbao

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