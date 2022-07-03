Spor Beşiktaş Atibayla 1 yıllık sözleşme imzaladı
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Beşiktaş Atiba’yla 1 yıllık sözleşme imzaladı

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 9 sezondur formasını giyen Kanadalı futbolcu Atiba Hutchinson ile 1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı

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Haber Merkezi İHA
Beşiktaş Atiba’yla 1 yıllık sözleşme imzaladı
Atiba Hutchinson, Beşiktaş'a 2013 yılında transfer olmuştu.

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Romain Saiss, Gedson Fernandes'in ardından son olarak Cenk Tosun transferini açıklamıştı.

"Zaman bazı şeyleri değiştirmez"

Beşiktaş formasını 9 sezondur giyen ve siyah-beyazlı camianın efsane isimleri arasına giren Kanadalı futbolcuyla yapılan görüşmeler sonucunda 1 yıllık sözleşme imzalandı. Kulüpten yapılan paylaşımda, "Zaman, bazı şeyleri değiştirmez: Onun gibi. Atiba ile 1 yıl daha" ifadeleri kullanıldı.

Kanada ile bu sene FIFA Dünya Kupası’nda boy gösterecek olan Kaptan Atiba, sezon sonunda 1 yıl daha oynamak istediğini belirtmiş ve Beşiktaş yönetimi de bu isteği olumlu karşılamıştı.

  • Geride kalan 9 sezonda Beşiktaş forması altında 325 maça çıkan 39 yaşındaki futbolcu 26 gol atıp, 37 de asist yaparken, 3 lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

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