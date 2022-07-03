Beşiktaş Atiba’yla 1 yıllık sözleşme imzaladı

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Romain Saiss, Gedson Fernandes'in ardından son olarak Cenk Tosun transferini açıklamıştı.

"Zaman bazı şeyleri değiştirmez"

Beşiktaş formasını 9 sezondur giyen ve siyah-beyazlı camianın efsane isimleri arasına giren Kanadalı futbolcuyla yapılan görüşmeler sonucunda 1 yıllık sözleşme imzalandı. Kulüpten yapılan paylaşımda, "Zaman, bazı şeyleri değiştirmez: Onun gibi. Atiba ile 1 yıl daha" ifadeleri kullanıldı.

Kanada ile bu sene FIFA Dünya Kupası’nda boy gösterecek olan Kaptan Atiba, sezon sonunda 1 yıl daha oynamak istediğini belirtmiş ve Beşiktaş yönetimi de bu isteği olumlu karşılamıştı.

Geride kalan 9 sezonda Beşiktaş forması altında 325 maça çıkan 39 yaşındaki futbolcu 26 gol atıp, 37 de asist yaparken, 3 lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

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Zaman, bazı şeyleri değiştirmez:



𝐎𝐧un gibi.



Atiba ile 1 yıl daha. 🐙 pic.twitter.com/76eTpWiy08 — Beşiktaş JK (@Besiktas) July 3, 2022