Beşiktaş - Trabzonspor (CANLI)

Süper Lig'in 33. haftasında bugün Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Dev maç beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.

Trabzonspor, ligde 32 hafta sonunda 66 puan ile Fenerbahçe'nin 4, lider Galatasaray'ın ise 8 puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor.

Geçen hafta ligi 4. sırada tamamlaması kesinleşen siyah-beyazlı futbol takım ise oynadığı 32 maçta 17 galibiyet, 8 beraberlik, 7 yenilgi yaşadı ve 59 puan topladı.

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Kartal Kayra Yılmaz, Milot Rashica ve Emrihan Topçu formasından uzak kalacak.

Trabzonspor'da sarı kart cezalısı Pina ve Mustafa Eskihellaç ile sakatlıkları bulunan Savic, Batagov ve Okay Yokuşlu kadroda yer almıyor.