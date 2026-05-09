Beşiktaş - Trabzonspor (CANLI)

9/05/2026, Cumartesi
Ligin ilk yarısında oynanan maç 3-3 eşitlikle sona ermişti.

Dolmabahçe'de bugün Süper Lig'in son derbisi oynanacak. Beşiktaş ile Trabzonspor'u saat 20.00'de karşı karşıya getirecek dev mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig'in 33. haftasında bugün Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Dev maç beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.


Trabzonspor, ligde 32 hafta sonunda 66 puan ile Fenerbahçe'nin 4, lider Galatasaray'ın ise 8 puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor.


Geçen hafta ligi 4. sırada tamamlaması kesinleşen siyah-beyazlı futbol takım ise oynadığı 32 maçta 17 galibiyet, 8 beraberlik, 7 yenilgi yaşadı ve 59 puan topladı.



Eksikler

Beşiktaş'ta Trabzonspor müsabakasında 3 oyuncu forma giyemeyecek.


Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Kartal Kayra Yılmaz, Milot Rashica ve Emrihan Topçu formasından uzak kalacak.


Trabzonspor'da sarı kart cezalısı Pina ve Mustafa Eskihellaç ile sakatlıkları bulunan Savic, Batagov ve Okay Yokuşlu kadroda yer almıyor.


Muhtemel 11'ler


Beşiktaş:
Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Olaitan, Cerny, El Bilal, Oh.
Trabzonspor:
Onana, Ozan, Nwaiwu, Salih, Lovik, Oulai, Folcarelli, Muçi, Zubkov, Augusto, Onuachu.





