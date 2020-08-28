Beşiktaş aradığı stoperi İspanya'da buldu: Francisco Montero

İspanyol ekibiyle 32 yaşındaki Hırvat santrfor Nikola Kalinic için görüşmeler yapan siyah beyazlılar, aynı takımdan stoper Francisco Montero için de kiralık olarak anlaşmaya yakın görünüyor. Montero'yu 2 sezon kiralamak üzere Madrid ekibine teklif sunan Beşiktaş, cevap beklemeye başladı.

Atletico Madrid altyapısında yetişen Montero henüz 21 yaşında ve İspanya'da gelecek vadeden stoperler arasında gösteriliyordu.

Ancak beklenen sıçramayı yapamayan genç futbolcu, geçtiğimiz sezonu La Liga 2 takımı Deportivo'da kiralık olarak geçirmişti.

Fikret Orman'dan ayrılık sonrası ilk paylaşım: Varsa Beşiktaş, yoksa Beşiktaş Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman, sessizliğini sosyal medya hesabından bozdu. 24 Eylül 2019 tarihinde görevinden istifa eden Orman, paylaşımında siyah-beyazlı kulübe destek verdi.Orman, paylaşımında, "Varsa Beşiktaş, yoksa Beşiktaş. Yense Beşiktaş yenilse Beşiktaş. Dün Beşiktaş bugün Beşiktaş yarın da Beşiktaş. Bir gün değil her gün Beşiktaş!" ifadelerine yer verdi.Beşiktaş, Fikret Orman döneminde 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında Süper Lig şampiyonluğunu kazanmış ve armasına 3. yıldızı eklemişti.Ahmet Nur Çebi'den eleştirilere yanıt: "Trabzonlu olmaktan gurur duyuyorum"Video: Fikret Orman: Beşiktaş'taki sürecimi tamamlıyorum