LA LİGA

Beşiktaş transfer haberleri: Atletico Madrid'de 2 oyuncu birden: Francisco Montero ve Nikola Kalinic

Beşiktaş aradığı stoperi İspanya'da buldu: Francisco Montero

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Atletico Madrid'den iki oyuncu birden alabilir. Nikola Kalinic için görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılar, Atletico Madrid'in savunma oyuncusu Francisco Montero için de kiralama teklifinde bulundu.

Haber Merkezi DHA
Transfermarkt verilerine göre Francisco Montero'nun güncel bonservis değeri 6.7 milyon euro.

Transfermarkt verilerine göre Francisco Montero'nun güncel bonservis değeri 6.7 milyon euro.

İspanyol ekibiyle 32 yaşındaki Hırvat santrfor Nikola Kalinic için görüşmeler yapan siyah beyazlılar, aynı takımdan stoper Francisco Montero için de kiralık olarak anlaşmaya yakın görünüyor. Montero'yu 2 sezon kiralamak üzere Madrid ekibine teklif sunan Beşiktaş, cevap beklemeye başladı.

Atletico Madrid altyapısında yetişen Montero henüz 21 yaşında ve İspanya'da gelecek vadeden stoperler arasında gösteriliyordu.

  • Ancak beklenen sıçramayı yapamayan genç futbolcu, geçtiğimiz sezonu La Liga 2 takımı Deportivo'da kiralık olarak geçirmişti.

Fikret Orman'dan ayrılık sonrası ilk paylaşım: Varsa Beşiktaş, yoksa Beşiktaş
Fikret Orman'dan ayrılık sonrası ilk paylaşım: Varsa Beşiktaş, yoksa Beşiktaş

Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman, sessizliğini sosyal medya hesabından bozdu. 24 Eylül 2019 tarihinde görevinden istifa eden Orman, paylaşımında siyah-beyazlı kulübe destek verdi.Orman, paylaşımında, "Varsa Beşiktaş, yoksa Beşiktaş. Yense Beşiktaş yenilse Beşiktaş. Dün Beşiktaş bugün Beşiktaş yarın da Beşiktaş. Bir gün değil her gün Beşiktaş!" ifadelerine yer verdi.Beşiktaş, Fikret Orman döneminde 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında Süper Lig şampiyonluğunu kazanmış ve armasına 3. yıldızı eklemişti.Ahmet Nur Çebi'den eleştirilere yanıt: "Trabzonlu olmaktan gurur duyuyorum"Video: Fikret Orman: Beşiktaş'taki sürecimi tamamlıyorum

Başkan açıkladı: Gökhan Töre'ye karşılık Beşiktaş'tan 2 oyuncu
Başkan açıkladı: Gökhan Töre'ye karşılık Beşiktaş'tan 2 oyuncu

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Bolu kampında kulüp televizyonuna transfer çalışmaları ve takımdaki son durumla ilgili konuştu. Gevrek, “Geçen sezonun ikinci yarısında çok kötü bir düşüş yaşadık. O durumu bir daha yaşamamak için ona göre davranıyoruz ve transferlerimizi ona göre yapıyoruz. O tecrübeleri yaşayarak inşallah iyi bir takım kurmaya çalışıyoruz. Takımımız kampta iyi çalışıyor. Gelecek oyuncularımız var. Kiralıktan dönen oyuncularımız var. İnşallah güçlü bir takım olarak lige başlamak istiyoruz. Geçen sezon ikinci yarıda yaşadığımız o sıkıntıyı bir daha Yeni Malatyaspor camiasına yaşatmak istemiyoruz. Aslında en büyük çabamız bu. Doğru işler yapmaya gayret ediyoruz. Yapacağımız transferlerin de hem karakterine hem iyi oyuncular olmasına gayret ediyoruz” şeklinde konuştu."Önceliğimiz kale, stoper ve forvet”Transferde bazı mevkilere öncelik verdiklerini kaydeden Adil Gevrek, “İlk etapta kaleye, stopere ve forvete takviye yapacağız. Bu 3 önemli bölge için oyuncu alacağız. Şu anda anlaşmaya yakın olduğumuz oyuncular var. Tabi gideceklerin durumuna göre de gelecek futbolcu sayısı beli olacak. Tabii önceliğimiz kale, stoper ve forvet. Bu bölgelerde geçen sene ciddi sıkıntılar yaşadık. Takımın da bu oyunculara ihtiyacı var. Hocamızla bu konularda konuşuyoruz, istişare yapıyoruz. Tabii bu transferlerin bir an önce takıma katılması çok istiyoruz. Fakat bu transferler kolay olmuyor. İnşallah o doğru isimleri en kısa sürede takıma katarız” ifadelerini kullandı.Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne veda etti “Gökhan Töre'ye karşılık Boyd ve Umut Nayir" Gevrek, Gökhan Töre’nin Beşiktaş’a transferinde gelinen son durumla ilgili de, “Gökhan Töre, Türk futbolu için önemli bir futbolcu. Geçen sezon bizde iyi bir süreç geçirdi. Biz bu sene takımda kalmasını çok istedik ama gitmek istediğini söyledi. Transferiyle ilgili Sergen hocayla da görüştüm. Tabii ki gidebilir ama kulübün menfaatlerini de gözetmek zorundayız. Beşiktaş’tan Boyd ve Umut Nayir takası tarafımızdan sunuldu. Buna sıcak bakıldı ama son kararı henüz vermediler” diye konuştu.Beşiktaş'ın yeni transferi Atakan Üner İstanbul'a geldiGol makinesi Eran Zahavi, Fenerbahçe'ye önerildi

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