Süper Lig'in eski yıldızı Beşiktaş'a geliyor

Beşiktaş teknik direktör Sergen Yalçın'ın sürati ve ülkeyi tanıması nedeniyle özellikle istediği Kamil Grosicki, transferin tamamlanması durumunda siyah-beyazlıların kanadı olacak.

Bilic ile görüşüldü

beIN Sports'un haberine göre Beşiktaş, bu transfer için eski teknik direktörü Slaven Bilic'ten de bilgi aldı. Bilic, West Bromwich Albion'dan öğrencisi olan Polonyalı yıldız için geçerli not verdi.

32 yaşındaki kanat oyuncusu an itibarıyla İstanbul'da yer alıyor.

Kamil Grosicki, daha önce 2011-2014 yılları arasında Sivasspor forması giymişti.