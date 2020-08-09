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Beşiktaş transfer haberleri: Kamil Grosicki Beşiktaş'a geliyor

Süper Lig'in eski yıldızı Beşiktaş'a geliyor

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Sivasspor'un eski futbolcusu Kamil Grosicki ile prensipte anlaştı. 32 yaşındaki futbolcunun transfer için İstanbul'da olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi Diğer, Yeni Şafak
Kamil Grosicki Polonya Milli Takım formasıyla çıktığı 73 maçta 13 gol attı.

Kamil Grosicki Polonya Milli Takım formasıyla çıktığı 73 maçta 13 gol attı.

Fotoğraf: KACPER PEMPEL

Beşiktaş teknik direktör Sergen Yalçın'ın sürati ve ülkeyi tanıması nedeniyle özellikle istediği Kamil Grosicki, transferin tamamlanması durumunda siyah-beyazlıların kanadı olacak.

Bilic ile görüşüldü

beIN Sports'un haberine göre Beşiktaş, bu transfer için eski teknik direktörü Slaven Bilic'ten de bilgi aldı. Bilic, West Bromwich Albion'dan öğrencisi olan Polonyalı yıldız için geçerli not verdi.

32 yaşındaki kanat oyuncusu an itibarıyla İstanbul'da yer alıyor.

  • Kamil Grosicki, daha önce 2011-2014 yılları arasında Sivasspor forması giymişti.

Mensah için yeni teklif: 4 futbolcu artı para
Mensah için yeni teklif: 4 futbolcu artı para

N’Sakala ve Wellinton transferlerinde sonuca ulaşan, yıldız forvet Balotelli ile de anlaşmaya varan Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın’ın çok istediği Mensah transferini de bitirmek için yoğun mesai harcıyor.Geçtiğimiz hafta Bodrum’da Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bazı kurmaylarıyla birlikte Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı’nı ağırlamış ve bu oyuncunun karşılığında sarı-kırmızılı ekibe 3 futbolcu teklif etmişti. Ancak devreye Galatasaray’ın girmesiyle transferden herhangi bir sonuç alınamamıştı. Bu kez Ahmet Nur Çebi devreye girdi ve Berna Gözbaşı ile transfer şartlarını görüşerek işi bitirmek için teklifini sundu. Daha önce 3 futbolcu teklifi yapan Beşiktaş, bu kez 4 oyuncu ve bir miktar para teklifinde bulundu.Prosinecki Mensah'ın gitmesini istediği takımı açıladıGözbaşı ikilemde kaldıMensah için Atletico Madrid’e borcu olan Kayserispor, Beşiktaş ve Galatasaray’ın teklifleri karşısında ikilemde kaldı. Satış durumunda bu futbolcudan gelecek paranın yüzde 40’ı da İspanyol ekibine gidecek. Ahmet Nur Çebi, bu transferi bitirmek için Gözbaşı’yla temas halinde. Mensah için son teklifini ileten siyah-beyazlılar, Kayserispor’dan yanıt bekliyor.

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