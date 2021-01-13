Beşiktaş Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde: Turu getiren gol Cyle Larin'den

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Beşiktaş evinde Çaykur Rizespor’u 1-0’lık skorla mağlup etti. Siyah beyazlılar kupada adını çeyrek finale yazdırdı.
Karşılaşmadan dakikalar;
6. dakikada soldan ceza sahasına giren N'Koudou'nun yerden sert pasında meşin yuvarlak kaleye paralel bir şekilde sağdan dışarı çıktı.
11. dakikada sağdan ceza sahasına giren Michalak'ın pasında topla buluşan Andrade'nin vuruşunda Beşiktaş savunması araya girerek meşin yuvarlağın kaleye gitmesini engelledi.
33. dakikada ceza sahası dışında rakibini çalımlayarak önünü boşaltan N'Koudou'nun vuruşunda kaleci topun sahibi oldu.
38. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Michalak'ın şutu kaleci Utku Yuvakuran'da kaldı.
63’üncü dakikada N’Sakala’nın ortasında Mensah’ın ceza sahası içinden gelişine şutu auta çıktı.
65’inci dakikada sol kanattan Alberk’in ortasında Doğan’ın kafa vuruşu yandan auta çıktı.
80’inci dakikada ceza sahası dışından Larin'in şutu üstten auta çıktı.
GOL!
- 85’inci dakikada Oğuzhan’ın kullandığı köşe vuruşunda Necip’in aşırttığı topta Larin arka direkte meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
88’inci dakikada Güven’in sağ çaprazdan şutunda kaleci Zafer’den dönen topta Larin meşin yuvarlağı kaleye gönderdi, Selim topu çizgiden çıkardı.
Mücadeleyi Beşiktaş 1-0’lık skorla kazandı ve çeyrek finale yükselen taraf oldu.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında; Beşiktaş sahasında Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. pic.twitter.com/fjuYIKuXor
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında; Beşiktaş sahasında Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. pic.twitter.com/fjuYIKuXor— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 13, 2021
Yorum