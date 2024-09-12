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Spor

Beşiktaşlı taraftarlar Trabzonspor deplasmanına gidebilecek mi? Karar verildi

Trabzon İl Güvenlik Kurulu'nun kararıyla, Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasına Beşiktaş taraftarları alınmayacak.

11:25 - 12/09/2024 Perşembe
Güncelleme: 11:38 - 12/09/2024 Perşembe
IHA
Beşiktaşlı taraftarlar
Beşiktaşlı taraftarlar

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasına konuk takımın taraftarları alınmayacak.


İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı, Vali Aziz Yıldırım başkanlığında kurul üyelerinin de katılımıyla Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıda, Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmaya ev sahibi kulübün talebi üzerine siyah-beyazlı taraftarların alınmaması uygun görüldü


Karşılaşmada 1500’ü resmi 750’si özel güvenlik olmak üzere toplam 2250 personel görev yapacak.





#Beşiktaş
#Trabzonspor
#Deplasman Yasağı
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