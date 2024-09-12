Beşiktaşlı taraftarlar Trabzonspor deplasmanına gidebilecek mi? Karar verildi

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst’un yeni transfer Joao Mario’yu Trabzonspor deplasmanında sol önde sahaya sürmeyi planladığı ve Rafa Silva ile olan uyumundan faydalanmak istediği öğrenildi. Hollandalı’nın bir diğer Portekizli kozu ise Gedson Fernandes olacak.