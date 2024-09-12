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Spor

Süper Lig'de transfer sezonu ne zaman kapanıyor, saat kaçta? İşte 2024-2025 Yaz transfer sezonu için son gün...

09:42 - 12/09/2024 Perşembe
Güncelleme: 09:44 - 12/09/2024 Perşembe
Yeni Şafak

Trendyol Süper Lig’de 2024-2025 yaz transfer sezonunun kapanmasına sayılı saatler kaldı. Yaz transfer sezonunda özellikle Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş arasında büyük rekabet yaşandı. Kadrosuna birçok önemli yıldızı katan takımlar transfer sezonunun son saatine kadar çalışmalarını sürdürecek. Peki, Transfer sezonu ne zaman kapanıyor, saat kaçta? Yaz transfer sezonunda son gün ne zaman? İşte soruların yanıtları.

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Avrupa’nın 5 büyük liginde transfer sezonu 30 Ağustos’ta tamamlandı.


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Premier Lig, Serie A, La Liga, Ligue 1 ve Bundesliga’da transfer tahtası kapandı.


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9 Eylül pazartesi günü Katar ve İsviçre’de transfer dönemi tamamlanırken Yunanistan, Rusya, Sırbistan ve Türkiye’de transfer sezonu devam ediyor.


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Süper Lig’de yaz transfer sezonunun kapanmasına sayılı saatler kaldı.


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Transferin son günlerinde kulüplerin transfer çalışmaları da hız kazandı.


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4 büyükler takımlarına önemli takviyeler yaptı.


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Yeni sezonda Osimhen, Rafa Silva, En- Nesyri, Maximin, İmmobile, gibi önemli oyuncular yeni sezonda ligde forma giyecek.

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SÜPER LİG’DE TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTİYOR?


Trendyol Süper Lig’de 2024-2025 Sezonu transfer dönemi 24 Haziran’da başlamıştı. 

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Takımlar yaptıkları transferleri 13 Eylül cuma günü gecesi saat 12.00’a kadar Türkiye Futbol Federasyonu’na bildirebilecek.


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Süper Lig'de ara transfer dönemi 13 Ocak-11 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

#Süper Lig
#yaz transfer sezonu
#Fenerbahçe
#Galatasaray
#Beşiktaş
#Trabzonspor
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