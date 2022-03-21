Spor Beşiktaşta karar günü
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Beşiktaş'ta karar günü

Süper Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Hatayspor ile 1-1 berabere kalarak üst sıralardan uzaklaşan Beşiktaş, Trabzonspor derbisinden önce yeni bir hocayla anlaşabilir. Siyah-beyazlılarda gündeme gelen iki isim Valerien Ismael ve Andriy Shevchenko. Ancak İbrahim Üzülmez ihtimali de var. Bugün yapılacak olan yönetim kurulu toplantısında kesin bir karar verilmesi bekleniyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaşta karar günü
Ahmet Nur Çebi

Beşiktaş, Önder Karaveli defterini kapatacak. Son üç haftada yaşanan puan kayıplarıyla üst sıralardan kopan Beşiktaş, Karaveli ile yola devam etmeme kararı aldı. Bu doğrultuda yeni hoca arayışına giren siyah-beyazlılarda iki isim gündeme geldi.

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı dün yaptığı açıklamada teknik direktörlük için Valerien Ismael ile anlaştıklarını açıklamıştı. Ancak bu anlaşma Başkan Ahmet Nur Çebi'nin onayı olduğu taktirde resmiyet kazanacak.

Gündeme gelen bir diğer isim ise Andriy Shevchenko. Ukraynalı teknik adamda siyah-beyazlıların radarında. Ama Shevchenko'nun maliyeti dolayısıyla ibre Ismael'e döndü.

Diğer formül İbrahim Üzülmez

  • Teknik direktörlük konusunda henüz resmi bir karara varamayan Beşiktaş yönetimi her ne kadar Fransız Valerien Ismael üzerinde duruyor gibi olsa da bir diğer formül İbrahim Üzülmez.

  • Siyah-beyazlılarda bugün yapılacak yönetim kurulu toplantısından Üzülmez ismi çıkabilir. Eğer bu şekilde bir yol haritası izlenirse 48 yaşındaki teknik direktör sezon sonuna kadar Beşiktaş'ın başına geçecek ve yeni sezonda Şenol Güneş'in ekibine katılacak.

Öte yandan Önder Karaveli'de Beşiktaş U19 takımındaki görevine geri dönecek.
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