Bruma'dan transfer itirafı

Alman ekibi Leipzig'den 15 milyon euro karşılığında Hollanda'nın PSV Eindhoven takımına transfer olan Portekizli oyuncu Bruma, Porto'da dahil olmak üzere birçok takımdan teklif aldığını ama hiçbirini kabul etmediğini söyledi.

Porto'nun transferi için çok fazla uğraştığını söyleyen 24 yaşındaki oyuncu, "Porto, benimle inanılmaz derecede yakınlık kurdu. Hatta Portekiz gazeteleri benim Porto'ya transfer olacağımı yazıyorlardı. Bir gün bir Porto görevlisi sabah kapıma kadar geldi ve beni Porto'ya götürmek istedi. Ben PSV'ye bir söz vermiştim ve anlaştığımı söyledim. Fikrimi değiştirmemi istedi ama ben onu gönderdim ve bunun bir daha yaşanmamasını istedim. Bıktırana kadar aramaya devam ettiler." ifadelerini kullandı.

PSV Eindhoven Sportif Direktörü John de Jong ise, "Bruma'yı isteyen çok fazla kulüp vardı. Porto, oyuncuya daha fazla para teklif etti ve kafası karıştı. Bunu öğrendikten sonra Portekiz'e gittim ve Bruma'yı ikna ettim. Hollanda uçağına binene kadar yanından ayrılmadım." dedi.