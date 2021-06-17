Spor Buffon başladığı yere geri döndü
TRANSFER

Buffon başladığı yere geri döndü

Serie A'da küme düşen Parma, Juventus'tan ayrılan 43 yaşındaki efsane kaleci Buffon'u transfer ettiğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Buffon başladığı yere geri döndü
Buffon dünyanın en iyi kalecileri arasında gösteriliyor.

Gianluigi Buffon futbol kariyerine başladığı Parma'ya 20 yıl sonra geri döndü.

İtalyan ekibinden yapılan açıklamada tecrübeli eldiven ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Altyapısından yetiştiği Parma'da 7 sezon forma giyen Buffon, 2001 yılında 52,8 milyon euro bonservis bedeliyle Juventus'a imza atmıştı.


  • Efsane kalecinin adı transferde Beşiktaş ile de anılmıştı.

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