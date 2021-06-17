Buffon başladığı yere geri döndü

Gianluigi Buffon futbol kariyerine başladığı Parma'ya 20 yıl sonra geri döndü.
İtalyan ekibinden yapılan açıklamada tecrübeli eldiven ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Altyapısından yetiştiği Parma'da 7 sezon forma giyen Buffon, 2001 yılında 52,8 milyon euro bonservis bedeliyle Juventus'a imza atmıştı.
- Efsane kalecinin adı transferde Beşiktaş ile de anılmıştı.
He is back where he belongs.
He is back home.#SupermanReturns 🔙🟡🔵@gianluigibuffon @Kyle_J_Krause @ParmaCalcio_en pic.twitter.com/bh2FO6P8YX
He is back where he belongs.