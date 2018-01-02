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Buffon'dan Donnarumma'ya tavsiye

İtalyan kaleci Gianluigi Buffon, Milan forması giyen genç file bekçisi Donnarumma'ya şakayla karışık 'Juventus'a git' tavsiyesinde bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Donnarumma'nın Milan ile sözleşmesi 2021'de sona eriyor.

Donnarumma'nın Milan ile sözleşmesi 2021'de sona eriyor.

İtalyanların efsane ismi Gianluigi Buffon, Milan forması giyen vatandaşı Gianluigi Donnarumma'ya transfer tavsiyesinde bulundu.

La Gazzetta dello Sport'a röportaj veren tecrübeli eldiven, şunları ifade etti:

  • Juventus onun için asla kötü bir seçim olmaz (gülerek). Milan'la olan bağlarını bilmiyorum o yüzden tavsiye vermem pek doğru olmaz ama ona milli takım kampında da söyledim. Fark yaratan şey kalbinizde olandır.

Şubat ayında 19 yaşına girecek olan Donnarumma ile PSG ve Real Madrid yakından ilgileniyor.

Milan taraftarı Donnarumma'yı ağlattı
Milan taraftarı Donnarumma'yı ağlattı

Geçtiğimiz temmuz ayında Milan ile sözleşmesini uzatan PSG ve Real Madrid'in transfer listesinde olan Gianluigi Donnarumma, İtalyan ekibinde zor günler geçiriyor.İtalyan basınında yer alan haberlere göre genç kaleci, yaşadığı 'psikolojik şiddet' gerekçesiyle sözleşmesindeki uzatmayı iptal etmek istediğini yönetime bildirdi.Taraftarları kızdırdıGeleceğin büyük yetenekleri arasında gösterilen Donnarumma'nın bu talebi, Milan taraftarlarını oldukça kızdırdı. İtalya Kupası'nda oynanan Hellas Verona maçında tribünde "Yıllık 6 milyon euroya psikoloijk şiddet ve parazit abisinin transfer edilmesi... Artık git, sabrımız tükendi" yazılı pankart açıldı.Bu pankartı gören Donnarumma ise soyunma odasında gözyaşlarına hakim olamadı.Bonucci consuela a Donnarumma que llora por el acoso de sus aficionados. pic.twitter.com/FRb6cUSu73&mdash; Fútbol Mundial. (@FutbolMundial89) 13 Aralık 2017

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