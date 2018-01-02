Buffon'dan Donnarumma'ya tavsiye

İtalyanların efsane ismi Gianluigi Buffon, Milan forması giyen vatandaşı Gianluigi Donnarumma'ya transfer tavsiyesinde bulundu.

La Gazzetta dello Sport'a röportaj veren tecrübeli eldiven, şunları ifade etti:

Juventus onun için asla kötü bir seçim olmaz (gülerek). Milan'la olan bağlarını bilmiyorum o yüzden tavsiye vermem pek doğru olmaz ama ona milli takım kampında da söyledim. Fark yaratan şey kalbinizde olandır.

Şubat ayında 19 yaşına girecek olan Donnarumma ile PSG ve Real Madrid yakından ilgileniyor.