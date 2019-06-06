Buffon'un PSG macerası sona erdi

PSG Kulübünden yapılan açıklamada, 41 yaşındaki Buffon'un 30 Haziran'da sona erecek sözleşmesinin yenilenmeyeceği duyuruldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Buffon, "Bugün, İtalya dışındaki maceram sona erdi. Paris'te bu tecrübeyi edinmemi sağlayan herkese teşekkür ederim. Buradan mutlu şekilde ayrılıyorum." ifadesini kullandı.

Buffon, ülkesinin Parma ve Juventus takımlarında oynadıktan sonra geçen yıl PSG'ye transfer olmuştu. PSG'de 25 maça çıkan tecrübeli file bekçisi, bir Ligue 1 ve bir Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Buffon'un yeni adresi merak konusu

İtalyan kalecinin yeni sezonda hangi takıma transfer olacağı merak uyandırıyor. Buffon'un futbol oynamaya devam etmek istediği ve bu sebeple tekliflere açık olduğu ifade edilirken sürpriz iddialar ortaya atıldı. Buna göre Buffon'un MLS ve Güney Amerika'dan ciddi teklifler aldığı belirtiliyor. Avrupa'dan sonra Amerika kıtasında futbol oynamaya sıcak bakan Buffon'un İtalya'ya dönmesi halinde ise ilk kulübü Parma'ya transfer olabileceği aktarıldı.