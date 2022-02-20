Spor Bülent Korkmaz İnşallah sezon sonunu zaferler yaşayarak kutlarız
FUTBOL FUTBOL

Bülent Korkmaz: İnşallah sezon sonunu zaferler yaşayarak kutlarız

Çaykur Rizespor ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayan teknik direktör Bülent Korkmaz, “Bu zor durumda, zor süreçte inşallah sezon sonunu gülerek, mutlu olarak, zaferler yaşayarak kutlarız” dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Bülent Korkmaz: İnşallah sezon sonunu zaferler yaşayarak kutlarız
Bülent Korkmaz ve Selim Selimpğlu

Çaykur Rizespor, İstanbul’daki kulüp binasında teknik direktör Bülent Korkmaz ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün başkan yardımcısı ve basın sözcüsü Selim Selimoğlu’nun katıldığı imza töreninde konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, “Hayırlı olsun, Allah utandırmasın. Ben ve ekibim elimizden gelen bütün mücadeleyi, hem saha dışında hem saha içinde göstereceğiz. Bu zor durumda, zor süreçte, inşallah sezon sonu gülerek, mutlu olarak, zaferler yaşayarak kutlarız” dedi.

"Umarım hayırlı bir anlaşma olur"

Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Selim Selimoğlu ise “Değerli Rizesporlular, önümüzdeki 1.5 yıl için Bülent Korkmaz ile anlaşmış bulunmaktayız. Kalan 12 haftalık önemli mücadelemizde, bize, takımımıza teknik direktörlük yapacak. Sonraki yıllarda da yine aynı şekilde devam edeceğiz. Umarım hayırlı bir anlaşma olur. Kendisine de başarılar diliyoruz” şeklinde konuştu.

Marmarada deprem

Marmara'da deprem

​Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi 4.1 ile sallandı.
Arda yıldızlaştı Serdar golleri attı

Arda yıldızlaştı Serdar golleri attı

​Fenerbahçe bu sezon ilk kez üst üste 2 maçta kazandı.
İYİ Partiden CHPye geçen Bülent Uygurdan skandal paylaşım: Kadın bedeni üzerinden muhalefet

FETÖ ile mücadeleye destek teşekkürü.

Alanya'da 'şahmat'

Alanya'da 'şahmat'

Trabzonspor, Akdeniz ekibini deplasmanda 4-0 yendi.
Kadıköy'de yüzleri güldüren adam

Kadıköy'de yüzleri güldüren adam

Futbolseverler 16 yaşındaki Arda Güler'i ayakta alkışladı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika turuna başladı.

​Fırat Çakıroğlu şehadetinin 7. yılında dualarla anıldı.

​Yunanistan'da yangın çıkan feribottaki Türkler yurda döndü.

'Süper Lig'in en iyisi'

'Süper Lig'in en iyisi'

​Süper Lig'deki meslektaşı, Nwakaeme için yazdı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den flaş açıklama.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.