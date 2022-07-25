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Bülent Korkmaz: "Onun hak ettiğine inanıyorum"

Rizespor teknik direktörü Bülent Korkmaz, eski takım arkadaşı Okan Buruk'un Galatasaray'da başarılı olacağına inandığını söyledi.

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Haber Merkezi AA
Bülent Korkmaz: Onun hak ettiğine inanıyorum
Bülent Korkmaz

Erzurum'da yeni sezon için düzenlenen kamp çalışmalarını tamamlayan Rizespor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, yaptığı açıklamada, eski takım arkadaşı Okan Buruk'un Galatasaray'ın başına getirilmesinin güzel bir gelişme olduğunu ifade etti.

"Başarılı olmasını da canı gönülden istiyorum"

Okan Buruk'un Galatasaray başına geçmesiyle ilgili ise Korkmaz, "Galatasaray en büyük camia, UEFA ve Süper Kupa'yı alan, zamanında Avrupa'da bir numaraya yerleşmiş tek takım. Okan Buruk'un takımın başına getirilmesine çok sevindim. Çünkü apoleti yani şampiyonluğu ve Türkiye Kupası olan bir teknik direktör, onun hak ettiğine inanıyorum. Başarılı olmasını da canı gönülden istiyorum. Çünkü bizim jenerasyonumuzdaki teknik direktör, sportif direktör, yorumcular ve yardımcı antrenörler Türk futbolunun gelişimine katkı sağlayacak kişilerdir" ifadelerini kullandı.

"Okan Buruk'un yükü ağır"

Buruk'un, tecrübesiyle bu yükün altından kalkabileceğini inandığını belirten Korkmaz, "Futbolu bırakmadan önce de sonra da bizim jenerasyonumuzun Türk futboluna damga vurması gerektiğini hep söyledim. Okan'ın bunu ekibiyle başaracağına inanıyorum ama bu işler sırf teknik direktör ile olmuyor. Camia, taraftar, oyuncu, yönetim ve başkanla oluyor. Biz kendi dönemimizde de UEFA Kupası kazanılırken de sırf teknik direktör ile değil bütün kadromuz sayesinde başarının geldiğini düşünüyorum. Açıkçası çok kolay bir şey değil. Okan Buruk'un yükü ağır ama futbolculuk döneminden o baskıyı, stresi yaşadığı için üstesinden geleceğini düşünüyorum" dedi.

"Avrupalı teknik direktörlerden farkımız yok"

Ülke futbolunun gelişmesi için çaba sarf ettiklerini aktaran genç teknik adam, "Bilgi, birikim olarak Avrupalı teknik direktörlerden hiçbir farkımızın olmadığını düşünüyorum. Onların bizden farkı, onlar sadece saha ile ilgileniyorlar. Biz ise maalesef saha içi değil dışıyla da ilgileniyoruz. Sorunlar oluyor, onları çözmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"Genç oyuncuları oynatmaktan geri kalmıyorum"

Genç oyuncuların oynamasından dolayı son derece mutlu olduğunu söyleyen Korkmaz, ''Gittiğim her takımda özellikle genç oyuncuları oynatmaktan geri kalmıyorum. Bizim amacımız yetenekli genç oyuncuları sahaya sürmek, bunu yaparken de takımı başarıya götürmek" ifadelerini kullanarak sözlerini tamamladı.

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