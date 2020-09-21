Burak Yılmaz ofsayt istatistiğiyle eleştirilerin hedefi oldu
Lille, deplasmanda konuk olduğu Marsilya ile 1-1 berabere kaldı. Milli futbolcu Burak Yılmaz'ın mücadelede bir topu direkten dönerken, karşılaşmada sık sık ofsaytta kalması ise gündem oldu.
Haber MerkeziYeni Şafak
Ligue 1'in 4. haftasında Lille deplasmanda Marsilya ile karşı karşıya geldi.
47. dakikada Araujo'yla öne geçen konuk ekip, Marsilya'nın 85'te Valere Germain ile bulduğu gole engel olamadı ve mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.
Burak Yılmaz direğe takıldı
Lille'de maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Burak Yılmaz, 78 dakika sahada kalırken müsait bir pozisyonda topu direkten döndü.
Ofsayt eleştirisi
Tecrübeli futbolcunun mücadelede ağlara gönderdiği gol, ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı. Burak Yılmaz'ın maçın ilk 40 dakikasında 5 kez ofsayta yakalanması ise Fransız taraftarlar tarafından eleştirildi. Bir taraftarın golcü oyuncu için attığı, "Bence Burak Yılmaz, Türkçe'de ofsayt demek" paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.
Yorum