Burak Yılmaz ofsayt istatistiğiyle eleştirilerin hedefi oldu

Ligue 1'in 4. haftasında Lille deplasmanda Marsilya ile karşı karşıya geldi.

47. dakikada Araujo'yla öne geçen konuk ekip, Marsilya'nın 85'te Valere Germain ile bulduğu gole engel olamadı ve mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Burak Yılmaz direğe takıldı

Lille'de maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Burak Yılmaz, 78 dakika sahada kalırken müsait bir pozisyonda topu direkten döndü.

Ofsayt eleştirisi

Tecrübeli futbolcunun mücadelede ağlara gönderdiği gol, ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı. Burak Yılmaz'ın maçın ilk 40 dakikasında 5 kez ofsayta yakalanması ise Fransız taraftarlar tarafından eleştirildi. Bir taraftarın golcü oyuncu için attığı, "Bence Burak Yılmaz, Türkçe'de ofsayt demek" paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

Burak Yılmaz 11'de başladığı ilk maçta asist yaptı Milli futbolcumuz Burak Yılmaz, Lille'de 11 çıktığı ilk maçta asist yaptı. Reims ile oynanan maçta takımının golünü atan Bamba'ya asist yapan 35 yaşındaki futbolcu sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.Mücadeleye tek forvet olarak başlayan Burak, 32. dakikada savunma oyuncularının markajından kurtularak ceza sahası dışında topla buluştu. Bu sırada sol kanattan gelen Bamba'yı gören tecrübeli futbolcu pasını çıkarttı ve 24 yaşındaki kanat oyuncusuna şutluk bir pozisyon oluşturdu. Bamba düzgün bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.Burak Yılmaz'ın ilk 11'de çıktığı ilk maçta gole katkı sunması sosyal medyada beğeni ve takdir mesajlarının atılmasına neden oldu.Hatırlanacağı üzere Burak Yılmaz, Beşiktaş ile karşılıklı anlaşmış ve kontratını feshetmişti. Tecrübeli futbolcu Lille Sportif Direktörü Luis Campos'un teklifini kabul etmiş ve Zeki Çelik ile Yusuf Yazıcı'nın forma giydiği Lille'e imza atmıştı.🇹🇷Burak Yılmaz, Lille'in Reims deplasmanında Bamba ile bulduğu golün asistini yaptı.Bu hesap kapanacak, @goalforza sayfasını takip ediniz. pic.twitter.com/35TRgsamh0— @goalforza'yı takip ediniz. (@canligol_tv) August 30, 2020 Maçtan notlar;Fransa Birinci Futbol Ligi'nde oynanan maçta Lille, deplasmanda Reims'i 1-0 mağlup etti. Auguste Delaune Stadı'ndaki ikinci hafta mücadelesine Lille forması giyen milli futbolculardan Burak Yılmaz ve Zeki Çelik, ilk 11'de başladı. Yusuf Yazıcı ise 79. dakikada Jonathan Ikone'nin yerine oyuna girdi. İlk maçında Rennes ile berabere kalan Lille, bu galibiyetle puanını 4'e çıkardı.Milli futbolcularımızın forma giydiği #Lille, Reims'i deplasmanda 1-0 mağlup etti▪#BurakYılmaz: 79 dakika oynadı ilk golün hazırlayıcısı oldu [🎯]▪#ZekiÇelik: 87 dakika oynadı, sakatlanarak oyundan çıktı▪#YusufYazıcı: 11 dakika oynadı https://t.co/8ghCB4cSYA— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) August 30, 2020